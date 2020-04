Pierdante Piccioni, storia vera di “Doc, nelle tue mani”/ Come un incidente ha fermato il suo mondo

Nel maggio 2013 il mondo del dottor Pierdante Piccioni si è fermato a causa di un terribile incidente. A poche ore di distanza dall’impatto, il medico si è risvegliato dal coma con conseguenze più che drammatiche: ha perso tutti i ricordi degli ultimi 12 anni della sua vita. La storia di Pierdante Piccioni ha ispirato il medical drama italiano Doc Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero e giunta alla sua seconda puntata, in onda su Rai 1 nel prime-time di oggi, giovedì 2 aprile 2020. Piccioni si sta dirigendo verso Pavia quando viene coinvolto in un incidente che lo porterà d’urgenza in ospedale. Risvegliato dal coma e con diverse lesioni cerebrali, il medico non si riconosce più ed è sicuro di trovarsi nell’ottobre del 2001, diversi anni prima dell’incidente. Il suo ultimo ricordo riguarda il figlio di 8 anni, che ha accompagnato a scuola e non ha nessuna conoscenza dei progressi che la Medicina e la Tecnologia hanno compiuto nel frattempo. Il trauma è forte, soprattutto perchè i suoi figli non sono più bambini ma hanno entrambi oltre 20 anni. La madre invece è morta tre anni prima. “Veniva reputata impossibile da credere”, scrive nel suo primo romanzo, Meno 12, pubblicato con la Mondadori e scritto con Pierangelo Sapegno, “poi sono venute fuori le lesioni. Quei mesi in cui sono stato trattato da demente e impostore li ricordo purtroppo”. Ricordando quel giorno in cui ha rivisto i figli, Piccioni non può fare meno di sentire un forte senso di colpa. In quel momento è sicuro che i suoi piccoli abbiano meno di 10 anni, ma si ritroverà di fronte a “due giganti con la barba”, dichiara a FanPage, “Ho detto ‘Si saranno sbagliati, saranno i figli di qualcun altro. Non sono i miei bambini’. Non è che io lo facessi apposta, ma non sapevo chi fossero. Temevo anche che i miei bambini fossero morti nell’incidente e non volessero dirmelo”.

Dott. Pierdante Piccioni, una lunga ricerca nella mente

Pierdante Piccioni proverà a lungo a ritrovare i propri ricordi. Il medico, colpito da un’amnesia che ha spazzato dodici anni della sua vita, tornerà persino di fronte alla scuola dei suoi figli ogni mattina. “Era una specie di omaggio al concetto di anamnesi di Platone”, scrive nel suo libro Meno dodici, “secondo il quale percepire ciò che abbiamo intorno, anche le cose nuove, non è altro che ricordare, ridestare quanto già abbiamo nella nostra anima”. Nonostante il dramma che lo colpirà negli affetti e nel lavoro, il medico che un tempo era docente universitario e consulente del Ministero della Salute, si ritroverà a dover iniziare tutto da capo. Il suo caso intanto diventa nazionale: tutti vogliono sapere qualcosa di più sul Dottor Amnesia, come verrà ribattezzato in poco tempo. Nel primo romanzo, Piccioni racconterà quanto lo abbia toccato nel profondo vivere quell’esperienza, alla ricerca dei legami perduti e non solo. Nel secondo testo, dal titolo Pronto Soccorso, descriverà invece la sua esperienza in prima linea, mentre si trova ancora in bilico fra la malattia e la possibilità di salvarsi. Racconterà inoltre il cambiamento vissuto in prima persona a causa dell’amnesia, quell’empatia verso i pazienti che non ha mai provato e che invece è emersa più forte che mai. In questi giorni Piccioni è di nuovo in prima linea, a combattere contro il Coronavirus e in difesa degli ammalati nell’Ospedale di Lodi, dove un tempo era primario di Pronto Soccorso. “Tornerà il tempo dell’abbraccio, della normalità”, dice all’Ansa prima del debutto della fiction che racconta la sua storia, “ma se vogliamo che ciò avvenga questo è il tempo di stare zitti e obbedire, di non pensare di essere più forti. Può sembrare brutale, ma chi in un giorno ha visto la propria vita stravolta è consapevole di quanto sia importante la disciplina: per un incidente ho perso la memoria, 12 anni spezzati via, cancellati per sempre. Solo la mia tenacia e passione mi hanno permesso di ricominciare anche se nessuno ci credeva”.



