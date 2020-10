Pierdante Piccioni, storia vera di “Doc nelle tue mani”/ Dall’incidente al Coronavirus

Pierdante Piccioni, chi è? La vera storia del dottore di Doc Nelle tue mani

Pierdante Piccioni è colui che ha firmato il libro da cui è stata tratta la serie Doc Nelle tue mani in onda su Rai1 a partire da questa sera con i restanti episodi della prima, e molto probabilmente, non unica, stagione. Ma Piccioni non è uno sceneggiatore e nemmeno uno scrittore, bensì il dottore che ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti, colui che si è visto strappare 12 anni di vita, e di memoria, da un terribile incidente, un buco con il quale ha dovuto fare i conti senza mai dimenticare l’amore per la medicina. Pierdante Piccioni era primario al Pronto Soccorso di Lodi prima e di Codogno poi, ma nel 2013 un terribile incidente stradale lo ha ridotto in coma.

Dall’incidente all’emergenza Coronavirus a Codogno

Al suo risveglio, Pierdante Piccioni credeva ancora di essere nell’ottobre del 2001 con tutto quello che questo significa in termini affettivi (credeva che la mamma fosse ancora viva e che i suoi bambini fossero piccoli) sia in termini di vita reale (ha dovuto fare i conti con la rivoluzione tecnologica), e la medica?

Quello è rimasto il suo punto focale tant’è che decide di dover studiare i 12 anni dimenticati per tornare in prima linea e, due anni dopo, a capo del Pronto Soccorso di Codogno e, in piena Pandemia, è stato scelto dal Ministero della Salute per sedere al tavolo e lavorare alle linee guida nazionali legate al triage. Tutto questo gli ha permesso di capire e sentire quello che riguarda i pazienti dall’altra parte della barricata e renderlo un dottore migliore, quello che vediamo protagonista a Doc Nelle tue Mani e che il pubblico sta amando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA