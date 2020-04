Pierdante Piccioni, storia vera di “Doc nelle tue mani”/ “Vivo di ricordi che mi restituiscono gli altri”

Dodici anni di vuoto che Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato la serie “Doc – Nelle tue mani” ha cercato di recuperare tornando a lavorare in ospedale. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il dottore ha raccontato come è riuscito a tornare in corsia : “non ho preso una seconda laurea, anche perché sarebbe illegittimo. Il mio ospedale, visti i danni che avevo e la mia amnesia, voleva che andassi in pensione da invalido. Ma io ho chiesto e ottenuto di sottopormi ai test per tornare a fare il medico: li ho superati. Però non mi interessava più il ruolo di primario. Volevo essere un semplice medico e stare con i pazienti”. La lunga esperienza da paziente ha sicuramente cambiato il punto di vista di Piccioni che ha detto: “io sono la “spia” dei pazienti all’interno del mondo medico. Ci sono dinamiche ospedaliere che, da paziente non capisco. Se, però, le v luto da medico, potrebbero avere una logica. La verità è che vivo una continua lotta con me stesso”. Prima dell’incidente stradale, Piccioni era il primario dell’Ospedale di Codogno dove era soprannominato “il principe bastardo”: “ero una persona corretta ma spietata. I miei collaboratori mi dicono spesso: “Dottore, se avessimo saputo che lei veniva fuori così, gliela davamo noi molto prima una botta in testa”.

Pierdante Piccioni medico, la sua storia in un libro

“Non è più tornato nulla nella mia mente. Vivo di ricordi che mi restituiscono gli altri” ha raccontato Pierdante Piccioni, il medico che ha deciso di raccontare la sua storia in un’autobiografia di successo. Dall’incidente stradale ai nove anni di coma fino al risveglio e all’amara scoperta di aver rimosso dalla sua mente i precedenti nove anni della sua vita. Un momento davvero difficile, anche se con Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto condividere un aneddoto simpatico: “durante la riabilitazione, per recuperare il mio curriculum ho riletto più di di 60 mila email che avevo inviato. Quando mi capitava qualche lettera, dicevo: “Ma chi è quell’imbecille che ha scritto queste cose?”. Ero io…”. La sua storia oggi è diventata fonte di ispirazione della fiction “Doc- Nelle tue mani” attualmente in onda su Raiuno con protagonista Luca Argentero su cui dice: “non me ne vogliano gli altri attori, ma lui è quello che ho pensato sin dall’inizio potesse interpretarmi. Riesce a far diventare il medico una persona profondamente empatica. E poi anche fisicamente lo trovo somigliante”. Infine parlando proprio del rapporto con l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto: “con Luca ormai c’è un bel rapporto. Ci messaggiamo spesso. Durante le riprese stavamo molto al telefono perché lui voleva sentirmi raccontare le mie storie per immedesimarsi meglio nel ruolo”.