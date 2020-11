Pierdante Piccioni, storia vera Doc Nelle tue mani/ Lesione alla corteccia cerebrale e..

Pierdante Piccioni è il medico con l’amnesia che ha ispirato Doc Nelle tue mani, serie tv con Luca Argentero che tornerà in onda stasera con il finale di stagione. Noto primario del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi e di Codogno oltre che docente universitario nel 2013 è stato vittima di un terribile incidente sulla tangenziale. Da questo è rimasto in coma per poche ore, risvegliandosi con la perdita della memoria dei suoi ultimi 12 anni di vita. Tutto questo è capitato per una lesione alla corteccia cerebrale che l’ha riportato indietro al giorno dell’ottavo compleanno di Tommaso, suo figlio. Dovrà ricostruire la sua vita e la sua carriera. Aiutato dalle foto cercherà di ricordare cosa è accaduto, mentre per tornare a esercitare dovrà ricominciare a studiare. L’incredibile storia è raccontata con qualche licenza dalla serie tv della Rai.

Pierdante Piccioni, chi è? La lotta contro il Covid-19

Pierdante Piccioni è un grande professionista che dopo un brutto incidente si è risvegliato dal coma con 12 anni di vita cancellati. In occasione della pandemia di Covid-19 ha dato il suo grandissimo contributo. Si è infatti impegnato nella cura dei pazienti della malattia virale dell’ospedale di Lodi dove prima dell’incidente era primario. Ha dato vita in prima persona all’unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza della Cronicità. Sicuramente è un grande professionista, ma anche un esempio di chi non si abbatte mai nella vita e che lotta per arrivare al risulta desiderato. Quest’anno è uscito anche il suo terzo libro, scritto con Pierangelo Sapengo, “Colpevole di amnesia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA