Sembrava potesse esplodere nel mondo della musica e invece alcuni eventi ne hanno frenato l’ascesa. Pierdavide Carone è ora pronto a riprendersi tutto quanto, tutto quello che ha lasciato indietro nel tempo. L’artista romano, classe 1988, ha partecipato con successo alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi terzo con il premio della critica. Nel 2012 con Lucio Dalla ha preso parte al Festival di Sanremo: i due si sono classificati al quinto posto e lo stesso anno, Lucio è venuto a mancare. Il grande artista di Bologna è morto proprio dodici giorni dopo il Festival di Sanremo: una grande perdita che ha colpito profondamente anche lo stesso Pierdavide.

Il cantante romano ha continuato il suo percorso nel mondo della musica pubblicando vari album e singoli, come “Caramelle” del 2018 in collaborazione con i Dear Jack. Nel 2020 si è assentato dal mondo dello spettacolo per via di una malattia che lo ha colpito: il cantante ex Amici ha dovuto infatti fare i conti con un tumore, che ha sconfitto dopo un intervento e un ciclo di chemioterapia. È tornato sulle scene l’anno successivo, nel 2021, con “Buonanotte”, un singolo parte dell’album “Casa”, senza però ottenere quel successo sperato al quale aveva aspirato dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi. Il programma “Ora o mai più”, al quale Pierdavide Carone sta partecipando proprio in questi mesi, ha riaperto al cantante le porte dello spettacolo, dandogli una seconda chance importante per (ri)mettersi in mostra e far vedere a tutti quale sia il suo valore.

Pierdavide Carone, chi è: punta all’Eurovision!

Pierdavide Carone, per la sua carriera arriverà una nuova chance con l’Eurovision? L’artista romano si è candidato a prendere parte all’Eurovision Song Contest con la squadra di “Una voce di San Marino”, così come hanno fatto altri grandi artisti come Gabry Ponte e Valerio Scanu. Sarà lui il prescelto per rappresentare il Paese? Potrebbe essere un’occasione per rilanciare in maniera definitiva la sua carriera.