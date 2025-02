Lo stiamo apprezzando da diverse settimane nella kermesse di Ora o mai più 2025 ma ancor prima lo abbiamo visto crescere come uomo e artista nel corso dell’esperienza di anni fa ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Pierdavide Carone, pronto a riprendere le redini del suo sogno all’insegna della musica e tornato grazie al programma di Rai Uno al centro dei riflettori. Come prevedibile, anche la vita privata del cantante è tornata nel mirino degli appassionati di gossip soprattutto dopo le simpatiche dichiarazioni recenti. Pierdavide Carone ha infatti raccontato con tono scherzoso di come la sua fidanzata faccia il tifo – nel merito della gara ad Ora o mai più – per Mattia Amantia. Un retroscena goliardico ma che però ‘accende’ i rumor di gossip: chi è la fidanzata di Pierdavide Carone?

Chi lo segue dai tempi di Amici ricorderà la liaison con la ballerina Grazia Striano ma dopo la conclusione della storia con l’ex fidanzata si sono perse le tracce della vita sentimentale di Pierdavide Carone. Lui stesso però, con la gag ad Ora o mai più, ha rivelato di avere il cuore impegnato parlando della sua fidanzata ma senza rivelarne l’identità o ulteriori dettagli. Un assist per coloro che amano spulciare tra social e web per scovare il nome della fortunata; peccato che dai profili social del cantautore non sembra possibile estrapolare indizi in merito.

Pierdavide Carone, matrimonio in vista con la fidanzata?

Il ‘toto-fidanzata’ di Pierdavide Carone rischia di non trovare una risoluzione per buona pace degli appassionati di cronaca rosa. Osservando bene e scovando nei meandri del web, un piccolo indizio sembra però potersi riferire al suo attuale stato sentimentale. Il suo ultimo album, Carone, vede in copertina una simbolica immagine di un anello che sembra proprio uno di quei gioielli che spesso scandiscono una proposta di matrimonio. A tal proposito spicca il singolo ‘Mi vuoi sposare’, pubblicizzato con una clip che vede qualcuno reggere dei fogli con la fatidica frase: che si tratti proprio della fidanzata di Pierdavide Carone? Matrimonio in vista? Chissà, magari sarà lui nelle prossime puntate di Ora o mai più a rivelarlo.