Pierdavide Carone durante l’ultima puntata di Ora o mai più ha è tornato sul palcoscenico con Gigliola Cinquetti sulle note de “La donna cannone” di Francesco De Gregori. Una prova non semplice per il cantautore che viene premiata in parte dalla giuria chiamata a giudicare la sua performance. Alex Britti: “ho dato 8 perchè giudichiamo Pierdavide, c’era una differenza di tonalità e pur non urlando hai creato del pathos”, mentre Raf “questa è una delle 10 canzoni che preferisco in assoluto di tutta la storia della musica italiana. E’ un capolavoro, sarà per questo motivo l’emozione che avrei voluto non è arrivata, ma non me le sento di non premiarti per la tua bravura. Voto 8″.

Patty Pravo “i miei colleghi hanno detto tutto, ma ti dò un voto perchè mi piaci molto: 9”, mentre Riccardo Fogli “mi aggrego, bravi a tutti e due. Lui è decisamente molto bravo, per me è un 9”. Poi è la volta di Rita Pavone “a me è piaciuto molto, ma non mi è arrivata la sferzata, la commozione, c’era molto di passato, ma non c’era molto di tuo, ma ti dò un 9 perchè sei bravo”. Si Prosegue con Marco Masini che motiva il suo voto: “ho dato 8 perchè mi collego al discorso di Alex, è difficile che Pierdavide che riesce ad andare su, hai seguito la melodia. Sei intonato, canti benissimo e trasmetti. Questo ti ha penalizzato”. Infine arriva la bocciature di Donatella Rettore: “mi ha emozionato moltissimo Gigliola, De Gregori è un mito, ha quel velluto, quella grazia che solo una donna può reinterpretare quasi alla pari. Non mi sei piaciuto: ti dò un 5”. Alla fine Pierdavide totalizza 56 punti.

Nella seconda manche Pierdavide Carone torna sul palco in una sfida a due contro Matteo Amantia degli Sugarfree: i due cantano “1950” con il grandissimo Amedeo Minghi. A votare chi sia stato il migliore tra i due sono i giurati – coach: Alex Britti: “la canzone è bellissima, la ricordo sempre con affetto. Ho avuto l’onore di suonare in un disco di Amedeo del ’96, ci conosciamo da tanti anni. Sono stati bravi entrambi” e anche Gigliola Cinquetti “devo essere così, sono stati bravissimi entrambi, lo penso davvero. La canzone è struggente, non c’è soltanto il 1950, c’è Roma in questa canzone”.

Marco Masini: “colgo l’occasione per fare i complimenti al maestro Minghi per questa canzone e per Vattene Amore. Credo che Pierdavide l’abbia interpretata in modo più dolce e credo che l’abbia indovinata”. Donatella Rettore sceglie Matteo, Rita Pavone vota Pierdavide, Riccardo Fogli sceglie Pierdavide si è sposato con il brano, è nella sua gola. Poi è la volta di Patty: “sono bravi tutti e due, a questo punto per una botta di simpatia a Matteo”, mentre Raf “in questa bellissima canzone, Matteo canta sempre benissimo, ma credo che Pierdavide ci sia più dentro in questo genere di canzoni”. Alla fine a spuntarla è stato Pierdavide Carone che è il vincitore della puntata.