Forse non tutti sanno che qualche anno fa, Pierdavide Carone, ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta. All’ex concorrente di Amici è stato diagnosticato un tumore, proprio nel periodo in cui era impegnato in una tournèe con i Dear Jack. Una scoperta amara, dettata da un indizio che aveva fatto insospettire Pierdavide Carone, spingendolo ad approfondire. “Notai qualcosa di strano e capii che dovevo fare degli approfondimenti. Così scoprii che si trattava di tumore”, ha raccontato in una toccante intervista a Vieni da Me.

Oggi il cantante ha superato il brutto male, grazie ad un intervento tempestivo che comunque ha lasciato il segno. Infatti un domani Pierdavide potrebbe avere dei problemi a diventare padre: “Questo tumore era la conseguenza di un problema congenito e sono subentrate delle riflessioni che mi accompagneranno in futuro quando avvertirò l’esigenza di diventare papà”.

Quando ha scoperto il tumore, Pierdavide Carone ha cercato immediatamente di reagire. Lo choc però non è stato facile da digerire e infatti ci è voluto del tempo per metabolizzare e voltare pagina. “Agli inizi ho avuto uno scatto di ribellione contro il mio corpo”, ha ricordato il cantante. E come anticipavamo precedentemente, purtroppo, non è la prima volta che in famiglia qualcuno si trova costretto a fare i conti con questa malattia, come svelato dallo stesso cantante.

“A volte scopri l’accanimento della vita, infatti anche mio padre aveva lo stesso male in un punto più delicato”, il triste retroscena svelato da Pieradavide Carone nel corso di un’altra intervista rilasciata all’Agi. Come detto, oggi, le condizioni di salute del cantante sembrano buone. Infatti si mostra più sereno e spensierato in tv, dove appare in gran forma e con un grande entusiasmo, quello stesso entusiasmo che non ha mai perso nemmeno nei momenti più difficili della sua vita.