Pierdavide Carone dopo due vittorie consecutive ad Ora o mai più perde la prima posizione della classifica finale superato da Loredana Errore. Durante l’ultima puntata non hanno convinto particolarmente le scelte artistiche che l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha presentato sul palco. A cominciare dal duetto con la coach Gigliola Cinquetti sulle note di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato che ha diviso una parte della giuria. Se Alex Britti ha dato un voto 9 impazzendo per le armonizzazioni, il primo a lanciare un sospetto è Raf “non sono convinto che questa sia la canzone giusta per te, cantare Battiato ci può anche stare, ma sono convinto che questa canzone metta in risalto le tue vere doti, hai bisogno d’altro per ribadire il tuo talento”.

Pierdavide Carone, chi è la fidanzata del cantante?/ Dai social zero ‘indizi’, ma l’ultimo album…

Il dubbio del cantautore viene però smentito da Donatella Rettore: “non sono d’accordo, lui cantando Battiato si è dato la possibilità di poter cantare su delle corde che a me erano sconosciute perchè lui rimaneva un cantante bravo, di grande voce, invece qui è stato molto bravo, è stato un interprete. Eclettico”.

Pierdavide Carone, come sta dopo la malattia?/ "Avrò difficoltà ad avere figli", la scoperta del tumore e...

Pierdavide Carone perde la sfida contro Pago ad Ora o mai più

L’esibizione di Pierdavide Carone ad Ora o mai più sulle note di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato viene ugualmente premiata da Raf con un 8, mentre Patty Pravo ha apprezzato molto: “a me è piaciuto molto, mi piacciono le scelte di Gigliola, ho dato un 9”. Anche Riccardo Fogli lo premia: “vorrei dare 18 da dividere in due, anche Gigliola è stata bravissima. Lui non si discute, canta tutto bene”, mentre Rita Pavone: “mi sono divertita molto, canti magnificamente bene, puoi cantare di tutto, hai una versatilità interessante. Vi ho dato 10″. Infine Marco Masini: “sono d’accordo con Raf, ma lui ha tirato fuori delle cose che non mi aspettavo, ha esaltato i falsetti e quindi anche delle distanze tra nota a nota. Ho dato 9″. Infine il voto di Rettore: “chiaramente 9, vorrei dargli 10, ma so che ci sono delle sorprese e mi riservo il 10”. Voto totale: 63 punti.

Pierdavide Carone, dalla malattia all’amore per la fidanzata/ “Lei tifa Matteo Amantia a Ora o mai più”

Poi si passa alla seconda manche che vede Pierdavide Carone sfidarsi contro Pago in un duetto con l’ospite Mario Biondi. Questa volta la vocalità di Pierdavide non convince la giuria che vota in massa Pago che vince la sfida per 5 a 1 conquistando 10 importantissimi punti per la classifica finale. Alla fine Carone si classifica al secondo posto alle spalle della vincitrice Loredana Errore.