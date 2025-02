Pierdavide Carone è tra i concorrenti di Ora o mai più 2025, il talent show musicale condotto da Marco Liorni che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana. Tra questi c’è anche l’ex cantante di Amici, che ha partecipato al Festival di Sanremo da big e come autore vincendo con il brano “Per tutte le volte che” cantata da Valerio Scanu. Durante l’ultima puntata Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti hanno cantato insieme “La pioggia” ricevendo voti altissimi dalla giuria dei big. Le solo critiche sono arrivate da Donatella Rettore: “non mi piace proprio la canzone. Non ho sentito, brutta canzone. Voto 5, lui non è valorizzato da questa canzone”, ma la coach Gigliola Cinquetti replica con classe: è una canzone che può non piacere, ma ricordo che è stata prima in classifica in Francia”.

Di parere opposto è stato Marco Masini: “a me piace molto il ritornello di questa canzone, mi ricorda molto mia madre. Lui l’ha fatta bene, non è esattamente il suo supporto migliore, ma gli ho dato 8″, mentre Rita Pavone ha sottolineato: “non impazzisco per il brano in se stesso, lui l’ha fatta molto bene. 8 anche io”.

Pierdavide Carone conquista la giuria di Ora o mai più 2025

Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti hanno conquistato la giuria di Ora o mai più 2025 con il duetto sulle note de “La pioggia”. Anche Riccardo Fogli ha sottolineato che il brano non era sicuramente nelle corde di Pierdavide precisando “ti sei adagiato. La canzone è bellissima, voto 8”. Complimenti anche da Patty Pravo: “lui è bravissimo, ma questo pezzo non ti valorizza. Voto 8”, mentre Raf ha lanciato una proposta: “questa canzone sarebbe interessante fare un restyling, un remix, con un vestito nuovo questa canzone sarebbe una grande sorpresa secondo me, ma c’è un però…anche io credo che non sia la cosa più adatta, ma ci sta tutto. Voto 8”. Infine Alex Britti: “ho trovato anche io che non è la canzone adatta a Pierdavide, ma anche in questo brano è stato bravo, intonatissimo, ha un timbro suo tutto personale. Voto 9”. Voto complessivo 54.

Poi Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti sono tornati sul palco di Ora o mai più per omaggiare Lucio Dalla nella commovente “La sera dei miracoli”. Un duetto che ha visto trionfare Pierdavide nella sfida contro Pago per ben 54 punti conquistando il plauso di tutta la giuria. Una performance apprezzata anche dal pubblico social che alla fine ha rivoluzionato la classifica permettendo a Pierdavide di vincere per la seconda volta consecutiva la puntata!