L’obiettivo del programma di Marco Liorni è quello di riportare in auge dei talenti che sono rimasti in secondo piano per troppo tempo. Quando il pubblico ha ascoltato di nuovo la voce di Pierdavide Carone cantare i suoi brani ha subito capito che sarebbe stato unico dei migliori di quest’edizione non più condotta da Amadeus. Non è stata per niente in discesa la vita del cantautore dato che ha dovuto superare una brutta malattia.

Non tutti forse sanno che il cantante è guarito da un tumore che è stato sconfitto dopo le la chemioterapia. Ora sta bene, vive della sua musica, anche se ha deciso di partecipare a Ora o mai più con la speranza che le radio tornino a trasmetterlo e il pubblico torni a supportarlo come un tempo, quando ad Amici di Maria De Filippi era uno dei più talentuosi (con un suo brano ha fatto vincere Valerio Scanu il Festival di Sanremo).

Pierdavide Carone è fidanzato, ma dato che della sua privata si sa poco e nulla, quel che si sa l’ha svelato lui in una clip di Ora o mai più 2025. In pratica ha detto, ridendo, che la sua fidanzata fa il tifo per Matteo Amantia, l’ex frontman degli SugarFree. Invece sua madre è persino troppo attiva sui social: lo difende a spada tratta da ogni commento negativo dei detrattori.

Ebbene sì, il cantautore deve sopportare l’idea che la sua fidanzata non tifi soltanto lui, ma soprattutto Matteo Amantia, che si sta difendendo molto bene a Ora o mai più; infatti lui e Carone sono quelli più votati dai coach, a differenza di un Valerio Scanu che non sta venendo apprezzato. Ai tempi di Amici di Maria De Filippi il cantante era legato sentimentalmente alla ballerina Grazia e pare che, non avendo disponibilità economiche, le abbia regalato una canzone.

