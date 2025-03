Dopo la vittoria di Pierdavide Carone ad Ora o mai più 2025 si accendono nuovamente i riflettori sulla vita dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. In particolare il pubblico si è chiesto chi sono i genitori e la sorella di Pierdavide Carone, anche se va detto che il cantautore si è sempre dimostrato poco incline a raccontare la sua sfera privata e personale. Una scelta che non sorprende più di tanto, visto che Carone si è sempre dimostrato disinteressato al mondo del gossip concentrato solo sulla sua musica. Sicuramente nella sua vita un ruolo importantissimo ha giocato la madre con cui vive un rapporto meraviglioso, diventato ancora più stretto dopo la morte del padre sopraggiunta nel 2020.

Un dolore enorme quello di Carone che ha raccontato la morte del padre nel nuovo singolo “Non ce l’ho con Te” presentato proprio durante la finale di Ora o Mai più. Una canzone che suona come un vero e proprio sfogo emotivo che il cantautore ha buttato giù per mitigare ed elaborare la morte del papà.

Pierdavide Carone sui genitori: “la mia famiglia si è disgregata in fretta”

Nel nuovo brano inedito dal titolo “Non ce l’ho con te”, Pierdavide Carone ha parlato della sua famiglia concentrandosi sulla scomparsa del padre. Intervistato dalle pagine di Vanity Fair parlando del rapporto con i suoi genitori ha confessato: “provengo da una famiglia che si è disgregata in fretta e i cui rapporti sono stati molto tesi per tanto tempo”. Rapporti contrastanti e difficili per il cantautore che si è ritrovato molto presto a ricoprire il ruolo di mediatore e stabilizzatore dei vari umori; un ruolo che l’ha portato nel tempo ad odiare le discussioni e i litigi.

A lungo andare però quel ruolo di mediatore gli è cominciato a stare stretto e crescendo è giunto alla consapevolezza che: “non è giusto obbligare le persone a fare quello che non vogliono: devono essere libere”.