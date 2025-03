La vittoria ad Ora o mai più 2025 di Pierdavide Carone ha riacceso i riflettori sulla vita dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e di conseguenza anche sulla sua vita privata. Chi è la fidanzata di Pierdavide Carone? In tanti si domandano se c’è una donna nella vita del cantautore che in passato ha collaborato con il grandissimo Lucio Dalla. Dalle pagine di SuperGuida Tv, Carone si è sbottonato parlando della sua fidanzata rivelando che lei faceva il tifo per Mattia Amantia degli Sugarfree. “E’ stata molto contenta anche del fatto che fossimo arrivati in finale io e Matteo” – ha detto Carone che ha stretto un bellissimo rapporto d’amicizia con il collega.

“Quando ho vinto mi ha detto delle cose bellissime e questo dimostra che al di là della competizione ci sono persone che riescono a rimanere eleganti e signorili anche nella sconfitta” – ha precisato il cantautore.

Pierdavide Carone, figli in arrivo con la fidanzata?

Il cuore di Pierdavide Carone è impegnato da una ragazza che considera a tutti gli effetti la sua fidanzata e non nasconde in futuro anche la possibilità di diventare papà. “Nel caso si tratterebbe di una scelta consapevole” – ha detto Carone che non esclude la possibilità anche dell’adozione, una scelta sicuramente non facile e che necessità di riflessioni importanti anche dal punto di vista economico. Sicuramente al momento non c’è alcuna volontà, visto che Carone ha precisato: “al momento devo prima aggiustare alcune cose in me. Per il futuro, vedremo”.

In passato Carone è stato legato a Grazia Striano, ballerina e compagna di scuola di Amici di Maria De Filippi. Una storia che i due hanno vissuto nella scuola più ambita d’Italia, ma conclusasi poco dopo. I due sono rimasti in ottimi rapporti come raccontato proprio dalla ballerina: “ci sentiamo spesso. Siamo due adulti che hanno capito che era giunto il momento di voltare pagina”.