Pierdavide Carone/ “La mia dura battaglia contro il tumore” (Vieni da me)

Pierdavide Carone a 360° nell’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me, dall’esperienza al fianco di Lucio Dalla alla lotta contro il tumore. Il cantante, che ha da poco lanciato il suo ultimo brano “Forza e coraggio”, ha ricordato il grande Dalla: «Sicuramente ricordo la consapevolezza che aveva di quello che potevo fare attraverso la musica, a tal punto di rischiare di rimettersi in gioco al Festival di Sanremo in un’altra veste, a 40 anni dall’ultima partecipazione. Credo che sia stato il primo momento in cui mi sono sentito artista consapevole, coadiuvato dal più grande cantautore della musica italiana».

Poi la battaglia contro il tumore: «Ero in tournèe con i Dear Jack, eravamo in pieno battage promozionale. Ma una mattina mi sono reso conto che c’era qualcosa di strano nel mio corpo, qualcosa che dovevo approfondire. Ho scoperto che si trattava di un tumore. La prima reazione è stata quella di tornare a casa, mettermi la tuta e andare in palestra. Ho avuto quasi uno scatto di ribellione contro il mio corpo. Ma forse questo tipo di reazione mi ha aiutato ad affrontare questa situazione, oltre alla musica».

PIERDAVIDE CARONE E LA LOTTA CONTRO IL TUMORE

Il tumore è stato preso in tempo e Pierdavide Carone non ha mai lottato tra la vita e la morte, fortunatamente: «Sono sempre stato rassicurato dai medici, grazie al tempismo ho superato tutto bene. Questa settimana mi è stato confermato che è tutto ok».

Ma non sono certamente mancati momenti difficili: «C’è stato un momento in cui la mia forza ed il mio coraggio hanno vacillato, due giorni prima di subire l’intervento chirurgico. Ho scoperto che questo tumore era la conseguenza di un problema congenito, che non mi avrebbe impedito di vivere ma avrebbe reso complicato dare la vita in futuro. Questo è stato un po’ preoccupante, sono subentrate delle riflessioni particolari che mi accompagneranno in futuro, quando magari sentirò l’esigenza di diventare padre».



