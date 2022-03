Pierdavide Carone/ “Lucio Dalla? Mi scrisse un messaggio prima di morire”

Pierdavide Carone: il ricordo di Lucio Dalla

Pierdavide Carone, cantautore e vincitore del premio della critica nella nona edizione di Amici (nella quale si è classificato terzo) ha ricordato recentemente Lucio Dalla, che aveva partecipato con lui al Festival di Sanremo 2012, conclusosi 12 giorni prima della morte dell’artista bolognese. In un’intervista a Trends & Celebrities in onda su RTL 102.5 News, Carone ha ricordato l’amico e collega: “Lucio Dalla mi scrisse un messaggio prima di morire. Avevo paura di rovinare la figura di un artista dalla carriera straordinaria, non tanto del Festival in sé. Di Lucio conservo l’ultimo messaggio che mi ha mandato. Due giorni prima di morire, mi scrisse: Non preoccuparti di cosa ti possono dire, tu sei destinato a fare grandi cose nella musica. Fidati, tranquillo e vai avanti”. E ha aggiunto: “Solo dopo ho capito la grandezza del musicista che avevo davanti a me”.

Pierdavide Carone: il successo dopo Amici

A maggio 2021 Pierdavide Carone ha pubblicato il suo quarto album “Casa”, nove anni dopo “Nanì e altri racconti”, disco prodotto da Lucio Dalla e contente il singolo “Nanì”, con cui i due artisti si erano presentati al Festival di Sanremo 2012, classificandosi quinti. “La morte di Lucio nel 2012 mi ha fatto rendere conto di quanto fossi stanco. La partecipazione ad Amici e poi il tran tran disco-tour-disco-tour ripetuto tre volte, Sanremo… Erano successe troppe cose tutte insieme per un giovane che veniva da un paesino”, ha raccontato Carone al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del disco. Nato nel 1988 a Roma ma cresciuto a Palagianello, in provincia di Taranto, a soli 20 anni Carone era uscito dal nulla vincendo il premio della critica ad Amici e nello stesso anno firmava il brano “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu ha trionfato a Sanremo.

