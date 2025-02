Pierdavide Carone, artista romano che ha raggiunto il successo nel 2010 dopo essersi classificato terzo ad Amici di Maria De Filippi, ha dovuto fare i conti in passato anche con una malattia, un tumore che lo ha costretto a prendersi una pausa importante dalle scene per pensare solo ed esclusivamente a quello che in quel momento era la cosa fondamentale: la sua salute. Pierdavide Carone, infatti, nel 2020 è tornato sulle scene raccontando di essere stato male e di essersi dovuto sottoporre ad un intervento e a un ciclo di chemioterapia. “Notai qualcosa di strano e capii che dovevo fare degli approfondimenti. Così scoprii che si trattava di tumore” ha raccontato tempo fa nel programma tv “Vieni da me”.

Dopo aver scoperto del tumore, Pierdavide Carone ha faticato ad accettare quella che era la diagnosi e per questa ragione ha avuto un momento complicatissimo di crisi, che lo ha portato a riflettere molto su quella che è la sua vita. Come confessato proprio da lui, a causa della chemioterapia alla quale si è dovuto sottoporre, nel caso in cui volesse un figlio, Pierdavide potrebbe avere dei problemi di fertilità. “Questo tumore era la conseguenza di un problema congenito” ha spiegato inoltre l’artista romano, che si è preso una pausa dal suo lavoro come artista dopo la terribile diagnosi.

Pierdavide Carone, la malattia: il tragico racconto dopo la guarigione

Pierdavide Carone ha raccontato di essere stato male solamente dopo aver affrontato quel terribile periodo e aver combattuto la malattia, tornando alla sua amata musica. Anche il papà di Pierdavide si era trovato a fare i conti con la stessa patologia del figlio. Oggi Carone sta bene e fortunatamente il periodo peggiore della sua vita sembra passato. La malattia è un ricordo doloroso e molto brutto ma nonostante ciò sembra essere andato avanti e aver ricominciato a pensare alla musica.