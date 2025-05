Pierdavide Carone è tornato di recente in tv nel programma “Ora o mai più” che gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra dopo aver passato anni lontano dal mondo della musica, o meglio, in un angolino, in attesa di avere una nuova occasione, che è arrivata e che il cantautore ha sfruttato alla grande. L’artista, in passato, ha dovuto fare i conti con una malattia che ne ha bloccato il percorso musicale, oltre ovviamente a fargli vivere anni particolarmente complessi, alle prese con la patologia. “Notai qualcosa di strano e capii che dovevo fare degli approfondimenti. Così scoprii che si trattava di tumore” ha raccontato il cantautore, che si è sentito poco bene mentre era in tournée e ha deciso, fortunatamente, di approfondire.

Come ha avuto modo di raccontare Pierdavide Carone, anche il papà aveva avuto una malattia simile: il tumore, infatti, lo aveva colpito nello stesso punto. Dopo essersi sottoposto a delicate terapie e a un intervento, Pierdavide Carone è tornato alla sua vita, raccontando dell’iter vissuto senza paura, spiegando tra le altre cose che la patologia e le conseguenti terapie potrebbero portargli problemi di fertilità. Una malattia che nella vita di Carone ha portato nuova consapevolezza e tanta voglia di vivere: dopo essere guarito dalla patologia, lentamente Pierdavide si è riavvicinato al mondo della musica, la sua grande passione.

Pierdavide Carone è fidanzato? Silenzio sulla vita privata

Pierdavide Carone, che è tornato di recente in tv, ha in testa solamente una cosa: riprendere la sua carriera e riportarla ai livelli di prima. L’artista, che ha avuto l’onore di cantare con Lucio Dalla a Sanremo del 2012, poco prima che il cantautore bolognese morisse, non è amante del gossip e per questa ragione non è chiaro se sia o meno fidanzato. Silenzio tombale, infatti, sulla sua vita privata, mai messa in piazza. Al di là di una relazione nata durante gli anni di Amici, infatti, non sappiamo niente sulle situazioni di cuore del cantante.