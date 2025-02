Ora o Mai Più 2025, Pierdavide Carone stroncato da Donatella Rettore: “Ti do solo un cinque”

È partita con la toccante esibizione di Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti la puntata di questa sera di Ora o Mai Più 2025, la coppia si è esibita sulle note della celebre La donna Cannone di Francesco De Gregori a fine esibizione mentre tutti gli altri giudici da Alex Britti a Rita Pavone hanno premiato il giovane cantautore, Donatella Rettore lo ha stroncato dando un misero 5 e scatenando una polemica sul web.

Nel dettaglio, infatti, Donatella Rettore ha stroncato Pierdavide Carone ad Ora o Mai Più 2025: “Mi ha emozionato moltissimo Gigliola Cinquetti…lui invece non ha l’età di De Gregori, non ha neanche lo spessore di De Gregori ne la voce, è un mio mito ha un velluto nella voce che solo una donna può interpretare. Non mi sei piaciuto Pierdavide per cui ti do cinque” Il pubblico in studio si è lasciato andare ad un boato ed anche sul web non sono mancate le polemiche: “Rettore stona ed ha il coraggio di dare 5 a Carone” “Ma davvero la Rettore ha il coraggio di dare cinque con le stonature che ci sta dando lei?”

Pierdavide Carone attaccato da Donatella Rettore dopo l’incursione sul palco della mamma Carmen

Poco prima sul palco di Ora o Mai Più 2025 ha fatto incursione la mamma di Pierdavide Carone, la signora Carmen che ha chiesto a Giogliola Cinquetti, sua coach, se prima o poi canteranno Non ho l’età. Il bel momento però è stato subito smorzato dai giudizi un po’ troppo cattivi e pesanti di alcuni giudici come Donatella Rettore. Quest’ultima dopo aver dato ‘cinque’ a Carone è finita nel mirino del web che l’ha anche accusata di aver stonato parecchio.