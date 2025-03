Pierdavide Carone vincitore Ora o mai più 2025: battuto Amantia nella sfida finale

Pierdavide Carone ha avuto la meglio su Matteo Amantia che a Ora o mai più 2025 si è piazzato secondo. A contendersi la vittoria sul podio anche Pago, che in questa edizione ha riguadagnato popolarità mostrando di essere un artista a tutto tondo. 36 anni e originario di Roma, Pierdavide Carone sta per esibirsi sabato 8 marzo 2025 a quello che viene chiamato come l’anticamera per l’Eurovision Song Contest, ovvero il San Marino Song Contest.

Qui si esibirà con la canzone “Mi vuoi sposare?“, un vero e proprio rilancio nel mondo della musica dopo anni di incertezze. Di certo chi ha seguito Amici conosce molto bene Pierdavide Carone, che si era distinto per aver portato sul palco di Canale 5 “La Notte“, brano che ha dato prova al pubblico delle sue qualità di cantautore. Il cantante ha avuto anche una solida esperienza con Lucio Dalla, che lo aveva portato ad esibirsi sul placo di Sanremo con “Nani“, canzone scritta dal suo “padre artistico”. Poche speranze invece per Anonimo Italiano, che a Ora o mai più 2025 si è trovato ultimo in classifica. Andiamo ora a scoprire tutto sul testo dell’inedito di Pierdavide Carone, che ha portato sul palco “Non ce l’ho con te“.

Pierdavide Carone, inedito “Non ce l’ho con te”, significato testo: di cosa parla la canzone

Stiamo parlando del cantante più amato di questa edizione di Ora o mai più 2025, Pierdavide Carone. L’artista ha avuto la sua seconda occasione grazie al programma dimostrando di avere una vocalità pazzesca e di essere estremamente versatile nell’esibirsi. Il cantante non ha mai voluto smettere di scrivere canzoni, eppure c’è stato un momento che lo ha messo a dura prova: troppi “no” ingiusti ricevuti da troppe persone, come quello al Festival di Sanremo che lo ha provato moltissimo.

Il nuovo inedito di Pierdavide Carone segue le orme di una ballad commovente che racconta un triste capitolo della sua vita, quello della morte del padre. Ad ogni verso si sente il dolore della perdita, con il protagonista che è un ragazzo arrabbiato col mondo che gli ha tolto una figura importante come quella del papà. Alcuni rumor svelano che questo brano di Pierdavide Carone sarebbe stato presentato in passato a Sanremo, ma che Amadeus lo avrebbe scartato. Andiamo subito a vedere il testo di “Non ce l’ho con te”, un capolavoro che parla dell’elaborazione del lutto.

Testo “Non ce l’ho con te” di Pierdavide Carone

Ero con te da quando ancora non c’è

Ero con te perché ero parte di te

Ecco perché odiavo il mondo intero

Quando mi hai detto che partivi via da me

Ma ero con te anche quando non c’eri

Ero con te perché sei parte di me

I nostri errori appartengono a ieri

Ma resti madre, l’unica che c’è E ti ho perdonato

E non ce l’ho con te

Per il tempo andato

Altro ancora ce n’è

Se mi hai perdonato

Se non ce l’hai con me

Per il tempo buttato

Quanto ancora ce n’è Sei stato il secondo sguardo che

ho dato

E il primo uomo che mi ha preso con se

Quando ero piccolo e così spaventato

Tu eri l’eroe pronto a salvarmi perché

Sei stato il secondo sguardo che ho avuto

Il primo uomo che ho preso con me

Anche quando, da padre, hai ceduto

Lasciando che le cose andassero da se Ma ti ho perdonato

E non ce l’ho con te

Per il tempo andato

Altro ancora ce n’è

Se mi hai perdonato

Se non ce l’hai con me

Per il tempo buttato

Quanto ancora ce n’è