Pierdavide Carone vs omaggio Sanremo a Lucio Dalla/ “Stare in silenzio è dura…”

Nonostante il successo straordinario, il Festival di Sanremo 2022 si è concluso con qualche strascico polemico. Dal caso Morandi-Jovanotti, alimentato anche da Donatella Rettore, alle voci di presunte tensioni tra Sabrina Ferilli e Amadeus. Ma anche l’omaggio a Lucio Dalla ha fatto discutere. Ieri sul palco dell’Ariston sono stati portati gli occhiali e il cappello dell’artista, quindi la co-conduttrice ha raccontato la sua esperienza insieme al celebre cantautore. Ma questo omaggio non è piaciuto a Pierdavide Carone, con cui Lucio Dalla tornò al Festival di Sanremo per l’ultima volta.

SANREMO 2022/ A che serve scandalizzare, se le nostre domande restano senza risposta?

Lo spazio dato all’artista durante la kermesse non ha convinto il giovane cantautore, secondo cui a 10 anni dalla morte di Dalla si poteva fare di più per ricordarlo. Inizialmente Pierdavide Carone aveva deciso di non esprimersi pubblicamente, ma visto che sui social sono circolati commenti sulla vicenda ha deciso di dire la sua con la schiettezza che lo contraddistingue.

AMICIZIA TRA RON E LUCIO DALLA/ "Piazza Grande nata su una barca, quanti ricordi…"

OMAGGIO A LUCIO DALLA, INTERVIENE PIERDAVIDE CARONE

“Ci sono serate in cui essere signori, stare in silenzio per non svilire la bellezza di un passato che conservo nel cuore, è più difficile di altre. Ma sapere che qualcuno si è accorto, qualcun altro che non sono io, mi ripaga. E ripaga anche lui, ne sono certo”, ha scritto su Twitter Pierdavide Carone. Ma ha anche commentato il messaggio della giornalista Bianca Chiariatti, che ha scritto sui social questo tweet: “Stasera sarebbe stato doveroso un invito a @Carone_Official, che ha condiviso con Lucio Dalla l’ultima volta su quel palco #Sanremo2022”. Infatti, il giovane cantautore ha poi replicato: “Ho capito ormai che quasi nulla è doveroso, o dovuto, dico ‘quasi’ perché penso che sia doveroso dirti che sei dolcissima!”. Dunque, per Pierdavide Carone poteva essere fatto di più per ricordare Lucio Dalla, andando oltre il racconto di Sabrina Ferilli che ha condiviso una trasmissione con lui.

Pierdavide Carone: "Lucio Dalla mi inviò un sms prima di morire"/ "Mi scrisse..."

Ci sono serate in cui essere signori, stare in silenzio per non svilire la bellezza di un passato che conservo nel cuore, è più difficile di altre. Ma sapere che qualcuno si è accorto, qualcun altro che non sono io, mi ripaga. E ripaga anche lui, ne sono certo. — Pierdavide Carone (@Carone_Official) February 5, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA