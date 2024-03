Pierfrancesco e Elisabetta, chi sono i figli Paolo Villaggio/ “Non era un carattere facile ma…”

I figli di Paolo Villaggio raccontano il rapporto non semplice con l’amato papà e lo ringraziano per tutti gli insegnamenti trasmessi

L’indimenticabile Paolo Villaggio è stato sposato con Maura Albites per sessantatré anni. I due si incontrarono per la prima volta al Lido di Genova, nel 1954. Dal loro matrimonio sono nati i due figli Elisabetta e Pierfrancesco, legatissimi al padre anche se spesso assente per motivi lavorativi. La figlia femmina ha lavorato nel mondo del cinema come regista e nel 2005 ha realizzato un documentario su Franca Valeri. Il figlio maschio, invece, ha intrapreso una strada diversa e intervistato nel 2016 da Vanity Fair sul rapporto col padre disse: “Il confronto con un artista ingombrante come mio padre mi ha inevitabilmente condizionato. Non mi sono mai sentito all’altezza ed è forse per questo che oggi mi ritengo insoddisfatto”.

Con l’avvento della malattia, tuttavia, la rabbia si è trasformata in tenerezza. Raggiunta dal Corriere, la figlia Elisabetta ha menzionato i tanti scontri avuti col padre nel corso degli anni. Scontri che a quanto pare le hanno insegnato molto. “Non era un carattere facile, ma in questo modo ci ha insegnato la forza d’animo”, ha detto.

Il legame indissolubile tra Paolo Villaggio e i suoi figli Pierfrancesco ed Elisabetta

Dopo la morte dell’attore, la figlia Elisabetta ha raccontato alcuni aneddoti commuoventi legati al padre: “Eravamo preparati, era ricoverato in clinica dove negli ultimi giorni aveva perso conoscenza e voglie, non mangiava più. Tecnicamente si è fermato il cuore, ma le cause sono dovute al diabete. Una malattia non curata da 30 anni: usciva dagli studi dei dottori e si infilava in negozi di formaggi o dolci”.

Sempre nella stessa intervista, Elisabetta ha descritto Paolo Villaggio come una persona allergica alle regole. Fu proprio lei ad annunciare per prima la sua morte, pubblicando su Facebook una foto dell’attore genovese con lei ed il fratello piccoli e la scritta “Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare”.

