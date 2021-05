PIERFRANCESCO FAVINO/ “Riaprite cinema e teatri! Vaccino? Farò Pfizer il 6 giugno”

Pierfrancesco Favino è intervenuto nel pomeriggio di domenica 23 maggio 2021 in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier. Inevitabilmente il suo intervento si è concentrato sul mondo dello spettacolo: “La nostra categoria si è dimostrata molto responsabile in questo periodo di emergenza, in quanto, quando ha chiesto la parola, l’ha fatto in maniera decisamente garbata. Adesso è il momento di fare ritorno nei cinema e nei teatri, qualcuno ci dica che è possibile”.

A livello sanitario, Pierfrancesco Favino riceverà il vaccino il prossimo 6 giugno e gli sarà inoculato il siero Pfizer: “Ho fatto regolarmente le file e ho aspettato il mio turno”, ha commentato l’attore. Il teatro, ha rimarcato l’attore, insegna a stare tutti insieme ed è un aspetto fondamentale nelle nostre esistenze, che si farà sentire ancora di più quando, a settembre (incrociamo le dita), le scuole riprenderanno regolarmente e al 100% l’attività didattica in presenza. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Pierfrancesco Favino ospite a Domenica In

Andrà in onda domani sera su Rai1 per la prima volta in chiaro il film Il Traditore in cui Pierfrancesco Favino sarà protagonista assoluto nei panni di Tommaso Buscetta. Proprio oggi, quindi, nel giorno dell’anniversario doloroso della Strage di Capaci, l’attore pluripremiato, l’unico in grado di mettere d’accordo critica e pubblico, sarà nel salotto di Mara Venier a Domenica In. La sua partecipazione vuole essere un simbolo non solo in occasione di una giornata della memoria come quella di oggi ma anche per lanciare e parlare ancora del suo film in cui a stento si riesce a riconoscerlo sia come movenze che come cambiamento fisico. In questi anni Favino ha dimostrato in lungo e in largo quanto sappia essere versatile e quanta bravura gli scorre nelle vene e quella di domani sera ne sarà solo la conferma. La vera svolta per lui è arrivata al Festival di Sanremo quando, dopo mille polemiche, è salito sul palco della kermesse incantando tutti. Da lì in poi è arrivata una conferma dopo l’altra grazie ai suoi ruoli complicati che lo hanno lanciato come il trasformista del cinema italiano.

Pierfrancesco Favino ospite a Domenica In per presentare il suo film, Il traditore

Ma quale sarà la sua prossima trasformazione? Sembra proprio che i rumors diano ormai per certa la possibilità che sia proprio Pierfrancesco Favino a vestire i panni di Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore, ora allenatore del Bologna, che potrebbe ispirare con la sua storia una serie tv e un docu-film a cui proprio l’attore potrebbe dare forma sia nel racconto calcistico che in quello umano e doloroso della battaglia contro la malattia. L’annuncio ufficiale arriverà proprio oggi pomeriggio quando Favino sarà ospite di Mara Venier a Domenica In?



