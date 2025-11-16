Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono sposati? Il dubbio di Mara Venier a Domenica In e la replica ironica dell’attore.

Arriva al cinema ‘Il Maestro’, ennesimo capolavoro filmico con protagonista Pierfrancesco Favino. L’attore ha scelto il salotto di Domenica In per raccontare la bellezza della pellicola e le emozioni vissute sul set. Dalla trama alle sensazioni, alcune delle quali strettamente legate all’emotività del protagonista; ad attirare la curiosità dei fan è stato anche un simpatico siparietto sul finale di intervista con Mara Venier che ha incalzato Pierfrancesco Favino a proposito del legame con la compagna – o moglie – Anna Ferzetti.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono sposati? Il dubbio viene sollevato proprio da Mara Venier a Domenica In dopo aver parlato con l’attore del prossimo film al cinema. “Nella clip di presentazione abbiamo detto che siete legati dal matrimonio da vent’anni, ma è così oppure no?”, l’interrogativo alimenta la simpatia dell’attore che piuttosto che esaudire quella curiosità ha pensato bene di glissare con ironia: “Diamo la pubblicità!”.

Pierfrancesco Favino a Domenica In: la curiosità di Mara Venier sul rapporto con Anna Ferzetti, sposati oppure no?

Tutto in realtà è partito dalla prossima regia di Pierfrancesco Favino che, a teatro, dovrà dirigere proprio la sua dolce metà Anna Ferzetti. “Sono molto felice, tra l’altro non è la prima volta”. Mara Venier si è dunque rivolta all’attrice definendola moglie per poi palesare il dubbio che in realtà il matrimonio non ci sia ancora stato. Due figli meravigliosi, un’intera vita condivisa, ma sulle nozze l’attore ha dunque preferito glissare: “…Non vi siete ancora sposati?”, domanda la conduttrice di Domenica In ma il ‘mistero’ è stato tutt’altro che svelato.