Pierfrancesco Favino/ “Mi pesa star lontano dalla famiglia ” (David Donatello 2020)

Pierfrancesco Favino è certo uno degli attori più popolari del piccolo e grande schermo e oggi sarà di nuovo protagonista su Rai1, in qualità di candidato ai David di Donatello 2020, come “Miglior Attore Protagonista” per il film in concorso “Il Traditore”. L’attore romano, che in passato ha già ottenuto parecchi premi e riconoscimenti nel mondo cinematografico, pure negli ultimi anni si è riavvicinato al mondo della tv. Dopo diverse esperienze in sceneggiati e miniserie (eccezionale la sua interpretazione del sindacalista di Cerignona, Giuseppe Di Vittorio, in “Pane e Libertà”), pure si è riavvicinato al grande pubblico attraverso alcuni show di grande successo. Ricordiamo con piacere la sua magistrale conduzione del Festival di Sanremo nel 2018, in compagnia di Michelle Hunziker, come pure i suoi brillanti monologhi, che hanno entusiasmato il pubblico dell’Ariston.

PIERFRANCESCO FAVINO, TRA SOLIDARIETA’ E VITA PRIVATA

Ma oltre alla sua attività sul palco e davanti alla camera, pure Pierfrancesco Favino è in questi tempi tornato agli onori delle cronache per il suo impegno in sostegno di sanitari e operatori impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Tra le tante iniziative, attraverso i social Favino ha particolarmente appoggiato l’associazione Avis, invitando i suoi fan a donare il sangue in questo difficile momento. Ma non solo. L’attore si è anche fatto portavoce dei diritti dei lavoratori del mondo dello spettacolo, ancora poco ascoltati in questo drammatico momento di crisi, anche economica, rivolgendo un messaggio al presidente Conte in favore di un maggiore sostegno alla cultura. Ma oltre alle battaglie sociali, Pierfrancesco Favino rimane personaggio amato dal pubblico anche per il suo carattere amabile. Sposato con Anna Ferzetti e padre di due figli, Pierfrancesco Favino in questi giorni non ha nascosto la sua nostalgia per la famiglia, durante i lunghi periodi che la sua professione gli impone, lontani da casa :”Quello che un po’ mi comincia a pesare è stare lontano dalla famiglia, ma come in tutti i mestieri non tutto può tornare e io penso di vivere un enorme privilegio nel farlo”.



