Pierfrancesco Favino/ Ospite a Sanremo 2020: dopo Hammamet, Gli anni più belli

In fondo la vita cambia tutto e tutti. Non può che essere così, dunque, soprattutto per un uomo che ha deciso di fare l’attore nella vita sacrificando spesso amicizie e affetti per mancanza di tempo. Talvolta, lo scorrere dei giorni, dei mesi e degli anni ci sfugge di mano e dentro questo spazio temporale succedono tante cose. Uno spazio temporale di quarant’anni è cristallizzato ne Gli anni più belli. Nel film ritroveremo, dunque, uno spaccato della società moderna riproposto in chiave cinematografica. Favino salirà sul palco dell’Ariston insieme a Fiorello, Gabriele Muccino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Emma Marrone, per promuovere l’uscita prossima nelle sale. Di Pierfrancesco Favino restano sono ancora impresse le scene dell’ultimo mash-up su quello stesso palcoscenico, i passaggi di quel monologo che aveva emozionato l’Italia intera. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica e fondatore della Actor’s center di Roma Pierfrancesco ha curato moltissimo i suoi studi artistici. Inoltre, il cinquantenne romano, che ha all’attivo quasi un centinaio di film e moltissime altre produzioni teatrali e televisive, vanta a curriculum la vittoria di due David di Donatello per miglior attore non protagonista, del 2006 e 2012.