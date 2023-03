Pierfrancesco Favino: “Sul set in Nuova Zelanda facevo la pasta”/ “Le donne…”

Pierfrancesco Favino: “Noi più basici delle donne…”

Pierfrancesco Favino, ospite di Michelle Impossible, si racconta, partendo dal suo lavoro e raccontando come decide se accettare o meno un ruolo: “Scelgo se leggendo ho il desiderio di andare a vedere quel film. Mi chiedo sempre: perché dovrei uscire, pagare un biglietto, una babysitter? Se leggendo mi viene voglia di vederlo, lo faccio. Il mio impegno è quello di non tradire il pubblico“.

L’attore approfitta dell’8 marzo per raccontare il suo rapporto con le donne: “È un piacere entrare in quella complessità che hanno e che noi non abbiamo. Buona parte di essere diventato un attore deriva da quello. Noi siamo un po’ più basici, abbiamo le nostre capacità ma stiamo un passo indietro, dobbiamo dirlo”.

Favino: “Così mi preparo per un nuovo film”

Parlando ancora del lavoro a Michelle Impossible, Pierfrancesco Favino racconta: “Come mi preparo? Dipende, c’è sempre la voglia di riderci sopra, di essere ironici, di non prendere troppo seriamente questa cosa. Sono fortunato, faccio il lavoro che volevo fare da bambino. Quando facevamo Hammamet, con protagonista Bettino Craxi, andavo lì alle 2, 2 e mezza dal mattino. Il set erano 8 ore, c’erano 5 ore prima e un’ora e mezza dopo. Ho fatto venire a casa mia quelli del trucco, così avevano 20 minuti in più. Mi è venuta a trovare la mia famiglia, mia figlia piccola si metteva lì e vedeva tutta la trasformazione. Arrivavo lì come Craxi e me ne andavo come Craxi. Poi alla fine ho fatto una cena così tutti potevano guardarmi in faccia. Uno fa cinque ore e mezza di trucco, ma non puoi non pensare che prima di questo c’è qualcuno che ha portato lì il camion, ha sistemato tutto…”.

Sul set di Cronache di Narnia – Il principe Caspian girato in parte anche in Nuova Zelanda, Pierfrancesco Favino è diventato famoso per la sua cucina: “In Nuova Zelanda facevo la pasta. A fine settimana ho cucinato per 45 persone. La cosa bella è che anche se ti viene male, lì non se ne accorgono”. E sul personaggio che avrebbe voluto interpretare, l’attore rivela: “Elvis”.











