Piergiorgio Odifreddi/ Due matrimoni senza figli alle spalle: “Rincorro Russell”

Piergiorgio Odifreddi è un apprezzato matematico e saggista, nativo di Cuneo. Figlio di genitori geometri, ha alle spalle studi nel settore ed è stato compagno di scuola di monsignor Celestino Migliore, osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite, e di Flavio Briatore. La sua carriera accademica è decisamente degna di menzione: docente di Logica presso l’Università di Torino e la Cornell University, è stato altresì visiting professor all’Università Monash di Melbourne, presso l’Accademia Sinica di Pechino, alle Università di Nanchino e di Buenos Aires e presso l’Italian Academy della Columbia University.

Tuttavia, se dell’Odifreddi versione docente si sa tutto, poco invece si conosce circa la sua vita privata, aspetto che stuzzica come sempre la curiosità dei lettori. In base a quanto rivelato sino ad oggi, l’uomo ha avuto due mogli (due unioni sentimentali di circa quindici anni cadauna), ma non ha avuto figli. Nell’ambito di un’intervista a “Vanity Fair” del 2006 ha dichiarato: “Sto rincorrendo Bertrand Russell, che ha scritto 100 libri e sposato 4 mogli”.

PIERGIORGIO ODIFREDDI: “TRATTENUTO IN SIBERIA…”

Nel passato di Piergiorgio Odifreddi c’è anche un retroscena curioso, raccontato ne “La repubblica dei numeri”: il matematico venne infatti trattenuto in Siberia per diverso tempo dopo l’arresto a Genova dell’agente sovietico Viktor Pronine (accusato di spionaggio industriale) e solo per mezzo del lavoro diplomatico dell’allora ministro degli Esteri Giulio Andreotti e del presidente Pertini riuscì a venirne fuori e a salvarsi.

Inoltre, come è possibile leggere con facilità in numerosi resoconti pubblicati online circa il suo passato professionale, nel 2005 fu nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, venendo altresì insignito del premio Galileo dell’Unione Matematica Italiana (1998), del premio Peano della Mathesis (2002, restituito 7 anni dopo per protesta) e del premio Italgas per la divulgazione (2006). Insomma, un curriculum di livello assoluto, che fa di Piergiorgio Odifreddi uno dei matematici più importanti del nostro Paese.

