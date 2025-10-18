Pierina e Tiziano, chi sono genitori di Paolo Belli: confessione choc: "Infanzia difficile, famiglia umile" e sulla moglie Deanna: "Grazie a lei..."

Pierina Rivi e Tiziano, chi sono i genitori di Paolo Belli: “Famiglia umile” e infanzia difficile

Si è lasciato andare alle confessioni Paolo Belli in coppia con Anastasia Kuzmina nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025. Il cantante e musicista ha ripercorso la sua carriera ma soprattutto la sua vita e tutti i sacrifici fatti sin da bambino per realizzare i suoi sogni. Paolo ha confessato di provenire da una famiglia molto umile ma allo stesso unita e che gli ha trasmesso i veri valori: “Io vengo da una famiglia molto umile, mio papà ha fatto tutti i mestieri del mondo, tutto quello che poteva fare per poi far si che la nostra famiglia fosse una famiglia allegra.”

Subito Paolo Belli si è commosso a Ballando con le stelle 2025 parlando della sua infanzia, i genitori di Paolo Belli Pierina Rivi e Tiziano nonostante tutti hanno fatto tantissimi sacrifici per non far mancare nulla ai figli: “Fin da piccolo la mia passione è sempre stata la musica però non avevamo i soldi per comparare gli strumenti. Avevo appena finito la quinta elementare e io andai a fare il contadino, un lavoro difficilissimo e durissimo e con i pochi soldi guadagnati ho comprato una tastierina che però aveva sette tasti rotti ma ero felicissimo…”

Deanna, chi è la moglie di Paolo Belli: “Fondamentale nella mia carriera”

Sudore, sacrifici e voglia di riscatto hanno contraddistinto tutta la vita di Paolo Belli: “Poi per mantenere gli studi ho cominciato a fare tutti i mestieri del mondo perché dovevo in tutto e per tutto arrivare a fare il cantante.” Già grande e con poche soddisfazioni all’attivo Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025 ha raccontato di aver attraversato un momento difficile quando già grande e sposato ha pensato di lasciare la musica per fare l’elettricista ma in quel caso a stargli vicino e spingerlo a non mollare è stata la moglie Deanna: “Grazie a mia moglie Deanna che mi ha detto ‘tu fai quello vuoi fare quello continua che al resto ci penso io’.”

