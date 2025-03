“È serena, ha dato la sua versione e ha collaborato con l’autorità giudiziaria“. Lo sostiene Davide Barzan, criminalista consulente della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, parlando ai nostri microfoni a margine del lungo interrogatorio sostenuto ieri dalla sua assistita nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio della 78enne.

13 ore di domande – inframmezzate da diverse pause, tra le 9:30 e le 22:30 – a cui non si sarebbe sottratta nonostante la possibilità, in quanto passata formalmente alla posizione di indagata per favoreggiamento, di avvalersi della facoltà di non rispondere, e nelle quali non è entrato il famoso audio intercettato di Valeria Bartolucci. “Non le viene contestato il concorso morale o materiale nel delitto – precisa Barzan –, ma l’aver favorito l’assassino. Secondo la Procura di Rimini, in ipotesi investigativa, la mattina del 4 ottobre 2023 (all’indomani dell’omicidio di Pierina Paganelli, ndr) avrebbe incontrato Louis Dassilva all’interno dei garage di via del Ciclamino“.

Gli inquirenti accusano Manuela Bianchi di aver avuto una condotta volta a proteggere l’amante – in carcere dal luglio scorso – e sostengono che i due si sarebbero incontrati in quei 4 minuti di “buco” tra la chiusura della basculante del box auto della donna e l’apertura della porta tagliafuoco oltre la quale si trovava il cadavere di Pierina Paganelli. Un tempo troppo lungo, secondo chi indaga, e per questo potenziale epicentro di un’altra verità sui fatti.

Secondo quanto trapelato, a segnare la svolta nell’indagine con l’iscrizione di Manuela Bianchi per favoreggiamento sarebbe stata in particolare una consulenza fonica in mano alla Procura. Riguarderebbe una traccia audio, registrata dalla telecamera di videosorveglianza installata in uno dei box dell’area garage di via del Ciclamino, dalla quale si evincerebbero elementi incompatibili con il racconto fatto fin dal principio da Manuela Bianchi sulla mattina del ritrovamento del corpo della suocera (ha sempre detto di essere sola al momento della macabra scoperta).

“Manuela ha risposto a tutte le domande“, sottolinea Davide Barzan parlando di “massima collaborazione” davanti alle esigenze investigative recentemente emerse. Sulla paura di Loris Bianchi di una recrudescenza della gogna mediatica e social a cui insieme a sua sorella sarebbe stato esposto, lo stesso consulente di parte ha dichiarato che è stata presentata una querela a seguito di diversi insulti ricevuti dai suoi assistiti e se ne attende il corso, così come una denuncia è stata fatta a seguito della diffusione via web dell’audio delle urla strazianti di Pierina Paganelli mentre veniva assassinata.

Poche ore fa, l’ennesimo colpo di scena nella cronaca dell’inchiesta. Secondo una relazione preliminare sull’incidente probatorio dell’11 febbraio scorso – disposto per la comparazione tra la figura del soggetto ignoto ripreso dalla telecamera della farmacia di via del Ciclamino pochi minuti dopo l’uccisione di Pierina Paganelli e quella di Louis Dassilva – l’altezza della persona immortalata sarebbe incompatibile con l’indagato. Un esito notificato alle parti il 4 marzo, neppure un mese dopo l’esperimento giudiziale, e sul quale la difesa del 35enne senegalese, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, incardinerà probabilmente istanza di scarcerazione.

Sul punto appare molto critico Davide Barzan: “La relazione è stata inviata dai tecnici, l’abbiamo ricevuta tutti. È importante significare che l’altezza non è assolutamente un elemento discriminante. Era l’ultimo dei quesiti del gip perché variabile troppo incerta. Su questo abbiamo concordato tutti, sia periti che consulenti di parte. Elementi discriminanti della Cam3 sono il colore della pelle del soggetto ignoto che transita e la retroflessione della spalla destra“.