Valeria Bartolucci al centro del dibattito ieri negli studi di Quarto Grado, in merito all’omicidio di Pierina Paganelli. Il focus è sul famoso depistaggio che sarebbe avvenuto ore dopo l’assassinio della povera donna di Rimini, per inscenare una violenza sessuale, e a riguardo gli opinionisti in studio sembrano propensi verso una possibile indagine nei confronti della stessa.

Grazia Longo commenta: “Valeria non risulta indagata ma la sua posizione sembra complicarsi, sembra consistente che possa essere indagata per favoreggiamento, lei è stata sentita a sit dopo che il marito è stato indagato il 6 giugno”.

“Le era stato chiesto se volesse valersi della facoltà di non rispondere, ha detto di no ed ha raccontato tante cose che per la procura sarebbero delle bugie, di qui l’ipotesi di indagarla per favoreggiamento anche se è coniuge”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA INDAGATA? PUGLIESE FA CHIAREZZA

Questo reato di fatto non esiste ma la dottoressa Pugliese precisa: “Il legame famigliare non esclude il reato ma la punibilità. La cassazione è sempre stata costante su questo aspetto, c’è però una sentenza del 2007 in cui si dice che quando il congiunto si avvale della facoltà di non rispondere, risponde dell’eventuale favoreggiamento o per falsa testimonianza.

Se la procura sta indagando per favoreggiamento allora vuol dire che si è attaccata a questa sentenza che è isolata. In ogni caso a Valeria non può essere contestato il reato di depistaggio frode processuale perchè può essere contestato solo al pubblico ufficiale”.

Quindi Francesco Carollo ha precisato, dando subito una importante notizia: “Entro mercoledì si arriverà alla chiusura formale delle indagini e alla notifica del 415 bis, quindi ci siamo. Alla discovery emergeranno altri elementi proprio su Valeria, lei è stata chiamata dal pm e si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

I suoi legali hanno detto un mese fa che quando aveva tirato fuori quella famosa telefonata sui fratelli Bianchi aveva detto di non essere lucida, peccato però che in questo mese ha parlato con tutte le tv ed era lucidissima”.

“Allora il pm ha voluto darle una possibilità ma non l’ha fatto (chiamandola nuovamente a sit ndr) quindi potrebbe essere indagata ma se succederà non sarà se non prima della fine di maggio, l’ipotesi è quella di favoreggiamento e falsa dichiarazione ma sarà indagata sulla base di elementi a carico di Valeria molto puntellati”.

PIERINA PAGANELLI, SI COMPLICA LA POSIZIONE DI VALERIA?

Sul depistaggio aggiunge: “Ci sono ancora dei dubbi ci sono delle anomalie come ad esempio il fatto che quel giorno Valeria Bartolucci va a lavorare e ci va anche prima, sono stati sentiti i suoi colleghi di lavoro, alcuni hanno gettato delle ombre ma per ora si tratta solo di suggestioni.

Su Manuela Bianchi – conclude – la posizione potrebbe essere essere invece stralciata, è ritenuta assolutamente credibile, quindi si aprirebbe la ritrattazione come previsto dalla legge”.

A riguardo ancora una volta la dottoressa Pugliese precisa: “Se Manuela dovesse ritrattare quello che ha detto e dire, ‘dico la verità’, non sarebbe più punibile”.

Carmelo Abbate regala comunque più certezze sulla posizione di Valeria Bartolucci: “Confermo quello che hanno detto Francesca e Grazia, Valeria non è stata convocata per il depistaggio ma sarà una indagine portata avanti dopo la chiusura. A Valeria è stato riservato lo stesso trattamento di Manuela, l’ultima opportunità, ma lei ha scelto di tacere e verrà indagata per favoreggiamento, facendo leva sulla sentenza del 2007”.

Quindi la chiosa di Mazzola: “Valeria e l’avvocato Chiara Rinaldi sottolineano due cose: per la sera dell’omicidio c’è un provvedimento della cassazione che crede all’alibi di Valeria e poi Valeria sostiene che durante tutta la notte e tutta la mattinata seguente lei sulla scena del crimine non c’è mai andata”.