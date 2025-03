Interessante aggiornamento in merito alla vicenda riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli a Storie Italiane. Secondo quanto riferito da Monica Arcadio, l’inviata che sta seguendo da tempo il caso di Rimini, a breve potrebbe tenersi un confronto fra Manuela Bianchi, la nuora della vittima, e Louis Dassilva, arrestato dallo scorso mese di luglio in merito proprio all’omicidio della povera anziana di Rimini.

“Potrebbe esserci presto un confronto fra Manuela Bianchi e Louis Dassilva – racconta l’inviata di Rai Uno da via del Ciclamino – perchè Louis attraverso i suoi legali fa sapere che Manuela non è attendibile. Ricordiamo che l’altro giorno è stata interrogata per oltre 12 ore dal pubblico ministero e lei ha confessato in lacrime che ha incontrato Louis la mattina del ritrovamento del corpo di Pierina. Louis che per 4 minuti o questo sarebbe il tempo, parla con lei e le dice che oltre la porta tagliafuoco c’è il cadavere di una donna, non le specifica di chi si tratta, non le specifica che è la suocera Pierina Paganelli”.

PIERINA PAGANELLI, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Ovviamente la testimonianza di Manuela Bianchi, oltre ad aver avuto la conseguenza di iscrivere la stessa donna sul registro degli indagati per favoreggiamento, complica la posizione dello stesso 35enne senegalese, che verrebbe quindi collocato in qualche modo sulla scena del crimine e che inoltre sbugiarderebbe la precedente versione fornita, secondo cui lo stesso sarebbe stato in casa la mattina del 4 ottobre del 2023, il giorno del ritrovamento del cadavere della povera Pierina Paganelli.

La sensazione è che il giallo sull’omicidio di Pierina Paganelli sia davvero vicino ad una soluzione, per lo meno per quanto riguarda la fase di indagini, e che nel giro di breve tempo possa arrivare il rinvio a giudizio di Louis Dassilva. Nel frattempo si attende anche l’esito dell’incidente probatorio sulla Cam 3 di via del Ciclamino, eseguito, ricordiamo, lo scorso 11 febbraio.

