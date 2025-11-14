Pierina Paganelli a Quarto Grado: chi ha ucciso la 79enne di Rimini? Il duro scontro fra accuso e difesa, fra Manuela e Valeria

A Quarto Grado ci sarà ampio spazio questa sera al caso di Pierina Paganelli, l’omicidio della povera 79enne di Rimini, trovata senza vita nel garage della sua abitazione in via del Ciclamino il 3 ottobre di due anni fa. Il processo nei confronti di Louis Dassilva sta proseguendo e, negli scorsi giorni, si è tenuta una nuova udienza, durante la quale uno dei legali dell’imputato ha fatto una domanda decisamente scomoda a Manuela Bianchi, ex amante del presunto assassino.

Ci riferiamo in particolare a un possibile rapporto incestuoso con il fratello Loris, cosa che quest’ultimo ha già seccamente smentito, bollandola come “fake news”. Eppure la difesa tira dritta e, stando a Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato, ma anche a Roberta Bruzzone, ci sarebbero delle “basi” per questa pesantissima accusa. Probabile che questa sera Quarto Grado possa ospitare proprio Loris Bianchi, senza dimenticarsi di Manuela, che nell’ultima settimana è tornata a parlare, prima a Dentro la notizia su Canale 5 e poi a Storie Italiane.

PIERINA PAGANELLI A QUARTO GRADO: CI SARA’ OSPITE VALERIA?

Un’altra possibile ospite potrebbe essere la sopracitata Valeria, che invece continua a difendere a spada tratta suo marito, puntando invece il dito contro “le bugie della signora Bianchi”.

Valeria e tutta la difesa di Louis si dicono certi che la perizia fonica nel garage dove è stata uccisa Pierina Paganelli potrebbe rappresentare un grosso punto a loro favore, smentendo quindi il racconto che Manuela fece durante l’incidente probatorio di marzo, ma la pensa diversamente invece la famiglia Saponi, i tre figli di Pierina Paganelli, certi invece che Louis Dassilva sia l’assassino, nonché l’unico responsabile, e che comunque la perizia è solo uno degli indizi che incastrerebbero appunto il senegalese.

PIERINA PAGANELLI E L’INCIDENTE IN BICI DEL FIGLIO GIULIANO

Un vero e proprio giallo a cui va aggiunto il famoso incidente in bicicletta di Giuliano Saponi, figlio della vittima, nonché ex marito di Manuela Bianchi: è collegato all’omicidio dell’anziana? Giuliano pensa proprio di sì, ma ha perso la memoria di quei momenti e sta facendo un lavoro per cercare di far riaffiorare più ricordi possibili. Certo è che quella caduta in bici fu particolarmente inusuale e soprattutto violenta, con il povero Giuliano che andò in coma, sfiorando la morte.

Cinque mesi dopo ecco l’omicidio della madre, due eventi terribili che hanno scosso la famiglia Saponi, sino a quel giorno tranquilla. E chissà che proprio Giuliano non possa tornare a essere intervistato da Quarto Grado, dopo essere stato ospite poche settimane fa, raccontando le sue sensazioni su tutto quello che sta accadendo.

Ricordiamo che Louis Dassilva rischia l’ergastolo se venissero confermate le accuse, tenendo conto che, secondo la procura, avrebbe premeditato l’omicidio, aspettando sul balcone l’arrivo di Pierina Paganelli dopo la preghiera presso i Testimoni di Geova. Attendiamo quindi la puntata di questa sera per i commenti puntuali e precisi degli opinionisti, nonché i servizi esclusivi a cui Quarto Grado ci ha abituato.