L'omicidio di Pierina Paganelli questa sera a Quarto Grado, con tutti gli aggiornamenti sulla vicenda: c'è attesa per il confronto Manuela-Louis

Chi ha ucciso Pierina Paganelli? Si tornerà a domandarselo questa sera negli studi di Quarto Grado, per la nuova puntata del talk di Rete 4. Per questo 24 ottobre 2025 il programma condotto da Gianluigi Nuzzi tornerà ad approfondire uno dei gialli che più ha appassionato gli italiani negli ultimi due anni e che è entrato decisamente nel vivo.

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali

È infatti cominciato il processo a Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio dell’anziana signora di Rimini. Dopo due udienze, la difesa del senegalese è pronta a sfoderare le armi pesanti e ha chiesto che vi sia un confronto in aula fra Manuela Bianchi e l’ex amante Louis Dassilva, con l’obiettivo di screditare la nuora di Pierina.

Pierina Paganelli, Manuela: “Da Valeria minacce tipo mafia”/ “Volevo lasciare Louis a settembre '23”

Secondo il team difensivo dell’arrestato, infatti, Manuela è stata piuttosto contraddittoria nei suoi racconti e l’obiettivo è quello di rendere di fatto inutilizzabile la sua testimonianza. Nel contempo, sia la difesa sia l’accusa attendono la perizia fonica, che dovrebbe arrivare solo a fine anno, e che, anche in quel caso, potrebbe smontare l’accusa ma anche rafforzarla.

PIERINA PAGANELLI, CHI SARA’ OSPITE A QUARTO GRADO?

Due step fondamentali, quindi, per arrivare a scoprire il nome di chi ha ucciso Pierina Paganelli, di cui si parlerà questa sera, con i possibili interventi di alcuni dei protagonisti di questa storia. Nelle ultime settimane è apparso spesso e volentieri sullo schermo Giuliano Saponi, ex marito di Manuela Bianchi nonché figlio della vittima, così come i suoi legali.

Pierina Paganelli, Bruzzone: “Possibili scenari inquietanti”/ Sorella vittima: “Uccisa da più persone”

Tornerà anche questa sera a Quarto Grado? Occhio anche a Valeria Bartolucci, moglie dell’arrestato, da sempre convinta che il suo compagno sia innocente e sia stato in qualche modo incastrato proprio dai racconti dell’ex amante. Contro Valeria si è scagliata però la famiglia di Pierina Paganelli, che invece denuncia continui attacchi sui social e che, con i propri legali, ha presentato delle querele nei confronti degli hater. Difficile, invece, che possa ricomparire Manuela Bianchi, che da settimane non rilascia interviste e che sta vivendo questa fase del processo nell’ombra.

PIERINA PAGANELLI, CONTRO LOUIS MANCA LA PISTOLA FUMANTE

Si cercherà di capire qualcosa di più anche attraverso i soliti opinionisti presenti, a cominciare da Carmelo Abbate, secondo cui Louis Dassilva e la moglie hanno sempre mentito, ma occhio anche a Marina Baldi, genetista consulente della difesa, che invece rileva che sulla scena del crimine non vi siano tracce che possano collocare il senegalese.

Al momento manca ancora la pistola fumante, ma la procura si dice certa che l’operaio del Senegal abbia pianificato l’assassinio di Pierina Paganelli, in quanto la stessa avrebbe potuto scoprire la relazione fra lui e la nuora. Manuela gli aveva infatti raccontato che la suocera aveva scoperto il tradimento dell’ex marito mettendo un investigatore privato. Sullo sfondo rimane il misterioso incidente in bici avvenuto a Giuliano nel maggio 2023, cinque mesi prima dell’omicidio, e che, secondo lo stesso Saponi, avrebbe la stessa matrice dell’assassinio di sua madre.