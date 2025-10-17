A Quarto Grado si parlerà nuovamente del giallo di Pierina Paganelli questa sera, con le novità sull'omicidio di Rimini del 3 ottobre 2023

Questa sera torna Quarto Grado e fra i casi trattati della puntata di questo venerdì 17 ottobre 2025, vi sarà anche quello di Pierina Paganelli, la 79enne testimone di Geova uccisa davanti al garage di casa in quel di Rimini.

A più di due anni da quella data un nuovo colpo di scena nella vicenda con la decisione dei legali della famiglia di Pierina Paganelli di querelare Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva. Quest’ultimo, ricordiamo, è l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, in carcere dal luglio del 2024 ma sempre proferitosi innocente. A difenderlo a spada tratta è proprio la compagna di vita, che invece punta il dito contro Manuela Bianchi, nuora della vittima nonché amante di Louis, e il fratello Loris Bianchi.

Garlasco, Savu pronto a parlare/ "Racconterò tutto quello che so sull'omicidio di Chiara Poggi"

PIERINA PAGANELLI, FAMIGLIA SAPONI VS VALERIA. COSA STA SUCCEDENDO

Entrambi sono totalmente estranei alla vicenda, con i loro alibi più volte verificati, ma l’infermiera di Rimini non ci sta e proprio per questo a causa di una serie di commenti sui social ritenuti un po’ offensivi, i figli di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, ex marito di Manuela, nonché Giacomo e Chiara, si sarebbero mossi con i propri avvocati depositando una querela. La notizia è riportata dall’agenzia Ansa e dal Resto del Carlino, e sembra che nel mirino dei querelanti siano finiti anche una serie di account di utenti che sui social avrebbero appunto insultato pesantemente la famiglia Paganelli. Gli avvocati della stessa, i fratelli Lunadei, parlano di fatto di distorsione della realtà rispetto ai fatti che stanno emergendo definendole delle “gravissime esternazioni”.

Delitto di Garlasco, Lovati: “I Sempio ignoranti come capre”/ Andrea: “Sto riflettendo sull'avvocato”

L’obiettivo dei Saponi è proprio Valeria Bartolucci che in passato avrebbe alluso alla nipote, la figlia di Manuela Bianchi (parlando della famosa bara bianca) ma anche altre dichiarazioni che i figli di Pierina Paganelli hanno ritenuto offensive, compresi commenti social e post pubblicati su varie piattaforme. “Certe allusioni complottistiche non sono più tollerabili”, aggiungono ancora i legali facendo riferimento alle tesi sostenute da Valeria Bartolucci, al momento non corroborate dai fatti.

PIERINA PAGANELLI, CHI SARA’ OSPITE QUESTA SERA A QUARTO GRADO?

Tali novità saranno senza dubbio approfondite in diretta tv questa sera a Quarto Grado e chissà che magari non possa essere ospitata nuovamente Valeria Bartolucci. Fra i possibili ospiti non sono da escludere anche gli avvocati Lunedei, così come Giuliano Saponi, già di recente presente a Quarto Grado. Latita da tempo dai salotti televisivi invece Manuela Bianchi così come il fratello Loris e il loro consulente Davide Barzan, quest’ultimo finito nel mirino de Le Iene.

Liliana Resinovich, Sterpin e Garofano: “Lilly e Sebastiano coppia aperta”/ E sull'ipotesi congelamento...

Non va infine dimenticato che a Rimini si indaga anche su un altro episodio riguardante direttamente la famiglia di Pierina Paganelli, ovvero, il sospetto incidente in bicicletta accaduto a Giuliano Saponi a maggio del 2023, quindi cinque mesi prima l’omicidio della sua mamma: Giuliano si dice convinto che se quel giorno fosse morto, sua madre sarebbe ancora viva.