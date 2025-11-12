Processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, domanda choc in aula su Manuela Bianchi e Loris non ammessa. Bruzzone: "Abbiamo intercettazioni..."

Nel corso della terza udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, un momento ha suscitato sorpresa tra i presenti. Come riportato dal programma Ore 14 nella ricostruzione dell’inviata Nicole Di Giulio, al termine della deposizione di Giacomo Saponi, uno dei figli della vittima, uno dei legali dell’imputato Louis Dassilva, l’avvocato Andrea Guidi, ha posto una domanda che ha richiesto l’intervento della presidente del tribunale per chiarirne il senso.

Secondo la ricostruzione della trasmissione, la Corte ha deciso di non ammettere il quesito, invitando le parti “al rispetto reciproco”. La domanda, infatti, avrebbe toccato aspetti ritenuti non pertinenti al dibattimento.

L’inviata ha spiegato: “Siamo rimasti tutti un po’ sorpresi da questa domanda” e, al termine dell’udienza, ha chiesto chiarimenti alla difesa. L’avvocato Guidi ha precisato ai giornalisti: “Io non ho ipotizzato nulla: sono circostanze che ritengo di poter domandare, perché vi sono substrati sulla base dei quali formulare queste domande”.

LE RIVELAZIONI DI ROBERTA BRUZZONE

In studio, la criminologa Roberta Bruzzone, consulente dell’imputato, ha dichiarato di non voler entrare nel merito del quesito, aggiungendo però: “Ci sono passaggi di conversazioni che hanno portato gli avvocati a decidere di porre anche questa domanda”, sottolineando che “la strategia difensiva sarà chiara udienza dopo udienza”.

Bruzzone ha poi osservato: “Il rapporto tra questi due fratelli è un aspetto molto importante. Il nostro obiettivo è portare all’attenzione della Corte elementi alternativi rispetto a quelli dell’accusa… Il rapporto tra i due fratelli è sicuramente uno degli aspetti più interessanti da approfondire”.

La consulente ha inoltre dichiarato che, secondo la difesa, “ci sarebbe qualcun altro che poteva avere motivi di profondo, incoercibile e insanabile rancore nei confronti di Pierina Paganelli”, precisando che tali valutazioni derivano “prevalentemente di intercettazioni” e che “la situazione sarà più chiara in seguito”.

LA REPLICA DEL CONSULENTE DI MANUELA BIANCHI

Il criminalista Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, ha diffuso un comunicato — letto da Milo Infante — in cui “si smentisce in modo categorico ogni ipotesi o insinuazione relativa a presunti rapporti di natura incestuosa”. Il comunicato aggiunge che i suoi assistiti “valuteranno le eventuali azioni da intraprendere nelle sedi competenti”.

A commento di tale nota, Bruzzone ha affermato: “Mi sarei aspettata che un comunicato di questo tenore lo firmasse l’avvocato titolare della loro posizione di garanzia. Ma è del tutto legittimo che facciano queste considerazioni: noi faremo le nostre”.

Ha poi aggiunto: “Non c’è nulla di misterioso: basta leggere gli atti”, spiegando che la difesa ha “letto alcune comunicazioni e conversazioni, trovando elementi interessanti in quella direzione”.

La criminologa ha precisato che la Corte non ha ammesso la domanda e che “al momento quello scenario non viene approfondito dalla difesa”, che tuttavia ritiene utile chiarire “il tipo di rapporto tra i due fratelli”.

“Crediamo che sia essenziale chiarire tutta una serie di aspetti, e il dibattimento è la sede naturale per farlo. Il movente ipotizzato dalla Procura non regge… Il rapporto tra i due fratelli è, a nostro avviso, interessante”,

ha aggiunto Bruzzone.

GIULIANO SAPONI ATTENDE DI PARLARE IN AULA

Infine, Giuliano Saponi, figlio della vittima ed ex marito di Manuela Bianchi, ha dichiarato all’inviata di Ore 14: “Devo ancora parlare io in aula, poi sarò libero di farlo. Per ora non dico niente. Aspetto il mio turno: lì parlerò e, se sarà il caso, ribadirò alcune cose. Sono sempre stato sincero e lo sarò anche lì, soprattutto per mia madre. Quello che ho dentro, per il momento, me lo tengo per me”.