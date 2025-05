Louis Dassilva, il 35enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, si trova attualmente ricoverato in ospedale. Il detenuto senegalese ha iniziato lo sciopero della fame da una settimana circa a questa parte, in quanto si è sempre dichiarato innocente ma dal mese di luglio è detenuto in carcere. Nelle ultime ore la situazione è decisamente peggiorata, così come da allarme lanciato dalla sua moglie Valeria Bartolucci, e alla fine è arrivato il ricovero presso l’ospedale degli Infermi di Rimini.

Pierina Paganelli, Valeria disperata per Dassilva/ "Louis non mangia e non beve più, è crollato!"

Stando a quanto fanno sapere Riario Fabbri e Andrea Guidi, i due legali del ragazzo, Louis Dassilva non sarebbe in gravi condizioni ma il suo ricovero sarebbe in via precauzionale anche perchè lo stesso senegalese non sembrerebbe essere intenzionato a fermare lo sciopero della fame, voglioso quindi di proseguire nella sua protesta. Parlando con i microfoni dell’Agi, Valeria Bartolucci ha spiegato che il marito è dimagrito di molto ed ha anche perso lucidità oltre ad essere disidratato. Uno sciopero che è giunto in un momento in cui è esploso il primo caldo, ma Louis Dassilva “Sta perdendo la speranza e non ha più voglia di lottare”, ha aggiunto la sua compagna.

Pierina Paganelli/ Manuela sibillina: "Qualcosa frenava la mia relazione con Louis..."

PIERINA PAGANELLI, LOUIS DASSILVA IN OSPEDALE: IL 15 MAGGIO SI DECIDE PER LA SCARCERAZIONE

Il 35enne oltre a non cibarsi più ha smesso anche di bere da venerdì scorso, una situazione ovviamente insostenibile per il corpo umano, ed è per questo che si è preferito ricoverarlo in ospedale, evitando il peggio. Ricordiamo che gli avvocati di Louis Dassilva hanno da tempo chiesto la scarcerazione ma ogni richiesta è stata respinta: il prossimo 15 maggio la nuova decisione, l’ennesima udienza al Riesame che dovrà decidere il da farsi.

Louis Dassilva è l’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli avvenuta il 3 ottobre del 2023 nei garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Indagata per favoreggiamento anche Manuela Bianchi, amante dell’arrestato nonché nuora di Pierina Paganelli, ma solo nell’ambito del ritrovamento del cadavere della donna la mattina del 4 ottobre 2023.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva inizia sciopero della fame/ In carcere continua a dirsi innocente