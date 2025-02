In un audio inedito, arrivato in mano alla Procura di Rimini e per il quale sarebbe stata recentemente convocata dal pm Daniele Paci, Valeria Bartolucci avrebbe detto di aver visto la scena del crimine la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli, e avrebbe “suggerito” a tre soggetti come pulire le tracce nell’area garage sotterranea di via del Ciclamino dove, il 3 ottobre 2023, si è consumato il delitto.

Sarebbe il clamoroso colpo di teatro in un giallo che va avanti da quasi due anni e nel quale c’è un solo indagato, Louis Dassilva, marito della donna a cui lei stessa ha fornito un alibi (non ritenuto attendibile dagli investigatori) sostenendo non sia mai uscito di casa la notte in cui la loro vicina è stata uccisa.

Il cadavere di Pierina Paganelli sarebbe stato trovato dalla nuora e amante dell’uomo, Manuela Bianchi, la mattina seguente intorno alle 8, ma tale ricostruzione “ufficiale” vacilla di fronte alle incredibili rivelazioni che Valeria Bartolucci avrebbe fatto durante una conversazione e ora al vaglio degli inquirenti. Parole che potrebbero cambiare non solo la sua posizione, ma anche quella di tutti gli altri soggetti finiti nel cono delle attenzioni investigative (compresi quindi marito, “rivale in amore” e fratello di quest’ultima, Loris Bianchi).

L’audio di Valeria Bartolucci conterrebbe “rivelazioni di rilievo sulla notte del delitto” di Pierina Paganelli. È quanto anticipato da La vita in diretta a margine della convocazione urgente della donna in Procura avvenuta poche ore fa, quando ormai si è a ridosso di una prevedibile richiesta di rinvio a giudizio a carico del marito Louis Dassilva. Convocazione che non necessitava di un legale e sfociata in un silenzio tombale davanti al pm titolare dell’inchiesta, Daniele Paci: in quanto moglie di un indagato, infatti, Valeria Bartolucci si è potuta avvalere della facoltà di non rispondere e ha rinunciato a conoscere le ragioni di quella nuova audizione.

Proprio dopo la sua uscita dagli uffici del pubblico ministero, la trasmissione di Alberto Matano ha scoperto che l’oggetto della convocazione sarebbe un’intercettazione in cui la donna asserirebbe qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò che, pubblicamente e in sede di colloqui a sit, avrebbe finora riferito sull’omicidio di Pierina Paganelli.

In particolare, l’audio restituirebbe uno scenario clamoroso: nella conversazione su quanto accaduto la sera del delitto, Valeria Bartolucci avrebbe detto al suo interlocutore che, la notte in cui Pierina Paganelli è stata uccisa, lei stessa avrebbe visto la scena del crimine. Qualcuno avrebbe suonato alla sua porta chiedendo di Louis mentre questi era addormentato e, vista la concitazione di chi le avrebbe chiesto aiuto, avrebbe seguito questa persona e sarebbe andata di sotto in garage imbattendosi nel corpo della 78enne.

Giunta sul posto, secondo il presunto audio riportato dalla trasmissione La vita in diretta, Valeria Bartolucci si sarebbe accorta della presenza di una terza persona e avrebbe “suggerito” come pulire le tracce “con uno specifico detergente in loro possesso“.

Il racconto attribuito a Valeria Bartolucci, se confermato, sconvolgerebbe la versione finora sostenuta non solo da lei (in quanto ha sempre dichiarato che con sui marito fossero rimasti in casa tutta la notte, fino all’indomani mattina) ma anche quella della nuora di Pierina Paganelli e amante di Louis Dassilva, Manuela Bianchi (che ha sempre detto di aver trovato il cadavere della suocera al mattino del 4 ottobre, intorno alle 8).

Resta da capire l’audio contiene una ricostruzione reale o se, in qualche modo, Valeria Bartolucci voglia rafforzare l’alibi fornito al marito (che sarebbe rimasto a dormire, ignaro che la moglie fosse scesa in garage) o se abbia perso lucidità per via dello stress (come ipotizzato dal suo legale, l’avvocato Chiara Rinaldi) arrivando a dire cose infondate. Un’altra ipotesi è che, con quelle presunte rivelazioni, volesse tirare in ballo Manuela Bianchi ed eventualmente il fratello Loris.

Il resoconto contenuto nella traccia vocale che oggi fa ribolllire le cronache sposterebbe tutto indietro di quasi 10 ore, collocando la scoperta del corpo in un frangente immediatamente successivo all’omicidio di Pierina paganelli e aprendo a una serie imprevedibile di colpi di scena sul fronte delle indagini. La prossima settimana è attesa la convocazione di Manuela Bianchi che, probabilmente, sarà chiamata a rispondere di quei contenuti e non potrà avvalersi della facoltà di non rispondere. “Sono tranquilla, non ho niente da temere né niente da dire“, ha ripetuto ai microfoni dei giornalisti Valeria Bartolucci. Il rischio per lei, se l’audio trovasse conferma, è di finire indagata a sua volta.