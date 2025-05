Possibile nuovo colpo di scena per quanto riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli? Non lo esclude Riario Fabbri, uno dei due legali di Louis Dassilva, quest’ultimo, accusato della morte della 79enne di Rimini e in carcere dal luglio 2024. Intervistato dai microfoni della trasmissione di Rai Due, Ore 14, condotta da Milo Infante, ha precisato che secondo il suo parere non è da escludere che la posizione di alcune persone possa “cambiare”, di conseguenza potrebbe esserci a breve “un nuovo indagato” e non più solo il 35enne originario del Senegal.

Il legale si è espresso anche su Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, che due giorni fa è stata nuovamente convocata in procura per essere ascoltata ma, come già avvenuto in precedenza, la stessa si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Bocca nuovamente cucita quindi per la moglie dell’arrestato e a riguardo Riario Fabbri ha precisato che “è stata una sua scelta autonoma”, aggiungendo di non essere a conoscenza della sua scena muta.

Ha quindi precisato che il prossimo step è la chiusura delle indagini preliminari, con il termine ultimo che scadrà a luglio, ad un anno quindi dall’arresto di Dassilva: “A quel punto avremo tutti gli atti e potremo così difenderci con cognizione di causa”. Ma a chi si riferisce l’avvocato Fabbri quando tira in ballo un nuovo indagato? Possibile che il giallo di Pierina Paganelli possa regalare altre novità eclatanti? Al momento, ricordiamo, Louis Dassilva è l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, mentre la sua amante, Manuela Bianchi, nuora della vittima, è indagata per favoreggiamento in merito al ritrovamento del cadavere dell’anziana signora la mattina del 4 ottobre 2023.

PIERINA PAGANELLI, LA POSIZIONE DI VALERIA BARTOLUCCI

E Valeria Bartolucci? Anche la moglie dell’arrestato è indagata ma in merito alle minacce nei confronti della Bianchi. Secondo alcune recenti indiscrezioni riportate dalla giornalista Grazia Longo durante l’ultima puntata di Quarto Grado, la posizione della donna sarebbe al vaglio degli inquirenti, visto che non è da escludere che abbia aiutato il marito a depistare le indagini poco dopo l’omicidio della povera Pierina Paganelli.

Secondo quanto emerso, il killer avrebbe ucciso Pierina Paganelli per poi ritornare sul luogo dell’assassinio qualche ora dopo, nella notte fra il 3 e il 4 ottobre 2023, mettendo quindi in scena una presunta violenza sessuale: c’era qualcuno con lui in quei momenti?

Possibile che fosse Valeria come spiegato da Grazia Longo? Non è quindi da escludere che questa seconda convocazione in questura sia proprio inerente quei fatti, anche se al momento si tratta solo di supposizioni e nulla più, visto che la Bartolucci non è assolutamente indagata per l’omicidio. Nel frattempo Louis Dassilva resta ancora in ospedale dopo lo sciopero della fame e della sete degli scorsi giorni, che ne aveva pregiudicato in maniera significativa le condizioni fisiche. La sua salute è in miglioramento anche se la prognosi resta riservata.

PIERINA PAGANELLI, LE CONDIZIONI PRECARIE DI LOUIS

Fabbri ha incontrato il suo cliente il 5 maggio scorso precisando sempre a Ore 14 che i medici “stanno valutando il suo stato mentale”, invitandolo comunque a non lasciarsi andare, messaggio che era stato lanciato anche da Valeria Bartolucci durante l’intervista recente a Quarto Grado.

Dassilva ha interrotto lo sciopero della fame che aveva iniziato il 26 aprile 2025 e a breve dovrebbe fare ritorno in carcere, lasciando così il letto d’ospedale presso gli Infermi di Rimini dove si trova da una settimana, dal primo maggio 2025. “E’ ancora molto lento e debole”, ha chiosato l’avvocato sempre al talk di Rai Due. Vedremo quindi nei prossimi giorni quali altre risultanze emergeranno e se ci saranno dei nuovi clamorosi risvolti in merito ad un giallo che va avanti da più di un anno e mezzo.