Il giallo di Pierina Paganelli a Morning News, su Canale 5: le parole dell'avvocato Chiara Rinaldi, legale di Valeria Bartolucci e non solo

Questa mattina a Morning News ampio approfondimento sul giallo di Pierina Paganelli e sull’incidente probatorio di ieri. In collegamento c’era l’avvocato Chiara Rinaldi, legale di Valeria Bartolucci (moglie di Louis Dassilva), che ha spiegato:

«Mi aspetto di capire su quali basi scientifiche si possano rilevare suoni a una distanza di oltre 60 metri: credo sia un dato difficile da superare. Sono stati nominati fior di consulenti e quanto meno si potrà escludere, più che gestire o valutare, una compatibilità. Se vogliamo dare a questi elementi il ruolo di “prova regina”, francamente io come legale non ci sto. Ritengo che nemmeno questo possa essere il chiodino che inchiodi Louis alla croce di una condanna all’ergastolo. Continuo a ritenere che Louis sia attualmente detenuto senza elementi certi, gravi e precisi. Attendiamo che la Corte d’Assise possa finalmente dimostrarlo. La perizia fonica escluderà la presenza di Dassilva nel garage, smentendo così le parole di Manuela Bianchi».

Poi ha aggiunto: «Il processo penale è una partita a scacchi: finalmente si può fare lo scacco alla regina. Si potrà arrivare alla verità valutando tutto ciò che è nel fascicolo, con una visione a 360 gradi e non più limitata solo su Louis Dassilva».

PIERINA PAGANELLI, AVVOCATO VALERIA: “SI PARLA DI MOVENTE ECONOMICO MA…”

La legale di Valeria Bartolucci ha voluto precisare anche un punto: «Quando si parla di movente economico, non va dimenticato che il signor Dassilva aveva un contratto a tempo indeterminato come metalmeccanico, era autonomo e provvedeva alla sua famiglia in Senegal, non la signora Bartolucci. L’appartamento di Rimini è della signora Bartolucci, ma non c’è alcun mutuo: è una famiglia normale».

In collegamento è intervenuta anche Valeria Bartolucci, moglie dell’unico imputato, che si dice fiduciosa in vista del processo: «Per come sono andate le cose, il processo è l’opportunità che è mancata a Dassilva fino ad oggi per fare chiarezza. In dibattimento potrebbero emergere cose che modificherebbero molto l’attuale impostazione dell’accusa».

PIERINA PAGANELLI, AVVOCATO VALERIA: “LA PERIZIA FONICA…”

E ha proseguito: «La perizia fonica è ritenuta interessante solo per la voce maschile, mentre quella femminile viene esclusa a priori. Se dovesse emergere che la voce maschile non è compatibile con Dassilva ma con un’altra persona, e che quella femminile corrisponde a quanto ipotizzato dalla procura (cioè a Manuela Bianchi), cosa succede? Continuiamo a lasciarli liberi o scatteranno misure cautelari?».

Poi ha incalzato: «Le dichiarazioni della signora Bianchi devono essere corroborate da elementi oggettivi. Io non posso dire il contrario. Domani potrei dire che Giovanni ha rapinato una banca, e solo perché lo dico io diventa vero? La signora Bianchi ha cambiato molte versioni, ciò che dice lascia il tempo che trova. Chi indaga perché non si fa una domanda? Se l’assassino è davvero lucido e spietato come viene descritto, perché il mattino dopo sarebbe sceso due volte in garage, una per avvisarla e una per “farle compagnia”?».



PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI LOUIS

A commentare la perizia fonica anche Riaro Fabbri, avvocato di Louis Dassilva: «È stata fatta una campionatura dei suoni da comparare con l’audio originale: sono stati presi rumori e voci. Abbiamo richiesto questa perizia per avere dati ulteriori, così da riscontrare in positivo o in negativo quanto dichiarato da Manuela Bianchi. Da questo incidente probatorio ci aspettiamo risposte scientifiche che si uniranno a tutti gli altri elementi raccolti, così da disporre di prove utili a una ricostruzione accusatoria o difensiva».

Infine, il consulente fonico di parte ha dichiarato: «Dai dati emersi oggi (ieri, ndr) crediamo vi siano buone possibilità di giungere a una conclusione su base scientifica».