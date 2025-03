Il programma di Canale 5, Mattino 5, è riuscito a parlare stamane con gli avvocati di Louis Dassilva, in tribunale in vista del proseguo dell’incidente probatorio sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. “Rifiuto di Louis Dassilva al confronto con Manuela Bianchi? Credo sia stata una informazione parziale quella che vi è stata riferita – racconta un avvocato dell’arrestato – nel senso che è stato proposto un confronto ma già prima che venisse proposto la difesa aveva riferito che non avrebbe il Dassilva accettato una situazione di questo genere in questo momento, con una discovery assolutamente parziale e in un momento per altro anche abbastanza emotivamente impegnato”.

L’altro avvocato di Louis Dassilva ha aggiunto: “In questo momento c’è un incidente probatorio, sono stati prodotti degli atti che sappiamo essere parziali in quanto ci sono consulenze in corso di cui non siamo a conoscenza. Il confronto lo faremo a chiusura delle indagini quando avremo tutti gli atti di modo da contestarli o meno, questo è il diritto della difesa e in questo momento il confronto non può essere fatto”.

PIERINA PAGANELLI, AVVOCATI LOUIS DASSILVA: “MANUELA QUANDO NON SA QUALCOSA…”

Uno degli avvocati di Louis Dassilva, ricordiamo arrestato a luglio per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha proseguito spiegando: “In questi giorni non abbiamo rilasciato dichiarazioni perchè l’incidente probatorio è in corso e non ci pare giusto dare risultati parziali, all’esito parleremo. Manuela Bianchi risponde e quando non riesce a dare una risposta perché il ricordo non è preciso dice non lo so, vediamo alla fine e poi commentiamo”.

E ancora: “Louis ha già detto cosa è successo. Abbiamo reso un interrogatorio dieci giorni fa in cui abbiamo detto chiaramente qual è la posizione di Louis Dassilva. Lui ha già detto la sua verità sull’omicidio di Pierina Paganelli in un interrogatorio che abbiamo reso per sei ore in carcere, una persona dice una cosa e una ne dice un’altra. Prima di fare un confronto bisogna capire le dichiarazioni rese da una persona che è mutato nel corso del tempo”.

