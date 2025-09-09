Inizierà la prossima settimana il processo riguardante la morte di Pierina Paganelli: unico imputato, Louis Dassilva. Ecco cosa dice l'avvocato

Comincerà fra meno di una settimana il processo a Louis Dassilva, unico imputato – in carcere da luglio 2024 – per l’omicidio della povera Pierina Paganelli. È stato lui ad ammazzare brutalmente l’anziana testimone di Geova nei garage del suo appartamento di via del Ciclamino a Rimini? La difesa di Louis Dassilva crede di no e lo ha ribadito stamane, parlando ai microfoni di Morning News, su Canale 5.

Andrea Guidi, uno dei due legali del senegalese, ha motivato la lista dei 145 testimoni presentati dalla difesa, fra cui compaiono anche Manuela Bianchi, amante di Louis nonché nuora di Pierina Paganelli, e il fratello Loris Bianchi. «Perché risentire nuovamente Manuela e Loris? Per quanto riguarda Manuela Bianchi è una questione che bisogna collocare nell’incidente probatorio – spiega il legale sul quinto canale, riferendosi alla testimonianza cristallizzata della nuora della vittima sulla mattina del ritrovamento del cadavere – noi ritenevamo che quell’incidente probatorio non dovesse essere fatto, visto che la difesa non era in possesso di tutto il materiale. Ci sono temi che non abbiamo potuto approfondire, quindi per noi il sentire Manuela Bianchi è un completamento rispetto a quanto avvenuto durante l’incidente probatorio».

Manuela Bianchi ha dichiarato – e per questo è stata indagata per favoreggiamento – che la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, Louis Dassilva l’avrebbe aspettata in garage, imbeccandola su cosa avrebbe dovuto raccontare agli inquirenti.

PIERINA PAGANELLI, AVVOCATO LOUIS: “145 TESTIMONI CHIAMATI…”

L’avvocato ha proseguito: «Fra i 145 testimoni indicati, una gran parte coincidono con quelli indicati dalla pubblica accusa (che ne ha indicati invece 120, ndr); fra difesa e accusa c’è quindi una comunanza di piattaforma probatoria, cambieranno le domande e i temi che verranno affrontati».

La difesa vuole sentire anche la figlia di Manuela Bianchi, nipote di Loris e di Pierina Paganelli, che la sera dell’omicidio si trovava in casa proprio con la madre e lo zio: «Per quanto riguarda la figlia di Manuela, sicuramente ci sono temi che andremo ad approfondire rispetto al racconto fornito quella sera; andremo a scandagliare bene aspetti che fin da subito non sono risultati proprio lineari». La ragazza viene considerata un po’ l’alibi di Manuela, ma evidentemente la difesa proverà a smontarlo.

Tornando al racconto sul ritrovamento del cadavere, l’avvocato Guidi ha precisato: «Abbiamo affrontato questa specifica tematica anche in tema di incidente probatorio sul racconto di Manuela Bianchi, non proprio lineare, e lo riaffronteremo».



PIERINA PAGANELLI, AVVOCATO LOUIS: “IL SUO ALIBI E’ SOLIDO”

Infine, sull’alibi di Dassilva, che secondo la moglie Valeria Bartolucci la sera dell’omicidio era in casa a vedere un film: «È serio e deriva da una serie di elementi oggettivi riscontrati – spiega ancora il legale – non è solo l’orario con cui la piattaforma streaming si scollega, ma anche quelle attività registrate dal cellulare della signora Bartolucci che dimostrano che quella sera la signora Bartolucci fosse in uno stato di veglia e abbia visto il marito all’interno della sua abitazione. Credo che sia un elemento importante».

Ricordiamo che Valeria Bartolucci ha sempre raccontato di aver visto accanto a sé il marito la sera del 3 ottobre 2023, quando venne appunto commesso l’omicidio; ma evidentemente la procura non ritiene questa pista credibile, avendo chiesto l’arresto dell’operaio senegalese. Vedremo se in dibattimento l’alibi “costruito” dalla moglie reggerà o se verrà sgretolato.

La cosa certa è che la difesa attende con ansia l’inizio del processo proprio perché finalmente potrà giocare, per la prima volta da quasi due anni a questa parte, ad armi pari, proponendo i propri argomenti, i propri testimoni e le proprie tesi: la sensazione è che sarà un dibattimento lungo e combattuto fino all’ultimo respiro. Del resto Louis Dassilva rischia l’ergastolo, viste le accuse a lui mosse: non c’è spazio per sbagliare.