Il programma di Canale 5, Morning News, ha trattato ampiamente stamane il caso di Pierina Paganelli, parlando con l’avvocato Rinaldi, il legale di Valeria Bartolucci. Si tratta della moglie, ricordiamo, di Louis Dassilva, unico indagato e in carcere da un anno a questa parte. Morning News fa notare che fra i pilastri dell’accusa vi sarebbe una perizia fonografica secondo cui durante l’assassinio della povera Pierina Paganelli, il 3 ottobre del 2023, si udirebbero due voci, una maschile e una femminile: la prima sarebbe compatibile con quella di Louis Dassilva mentre la seconda con quella di Manuela Bianchi.

“Questo audio è inaffidabile – dice senza troppi giri di parole l’avvocato – semplicemente perchè è lo stesso consulente nominato che riferisce sull’inattendibilità scientifica di ciò che è andato a estrapolare e a sentire. Se una consulenza tecnica deve esplicare un argomento tecnico scientifico e deve seguire una particolare procedura, deve attenersi a determinate linee guida, se lo stesso consulente afferma che non è fondato scientificamente, stiamo parlando del ‘sesso degli angeli’”.

Poi l’avvocato fa notare: “Se è vero che si viene valutata una compatibilità con la voce di Dassilva allora bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di dire che c’è una stessa compatibilità anche per la signora Bianchi Manuela”.

Quindi ha continuato: “Valeria Bartolucci è uno tsunami, non nego una certa difficoltà a contenerla ogni tanto ma Valeria ha l’esuberanza, l’entusiasmo della persona che non è mai entrata in un’aula giudiziaria. Lei dice esattamente ciò che pensa – ha continuato soffermandosi sul caso di Pierina Paganelli – valutando che la giustizia possa trionfare sempre e che di fronte a determinate banalità sia altrettanto banale che queste vengano riconosciute, purtroppo nelle aule giudiziarie ciò accade sempre. Detto questo, Valeria sta bene, lo vedete tutti”.

Proprio Valeria Bartolucci era in collegamento con Morning News soffermandosi anch’essa sull’audio che incastrerebbe il marito: “Una telecamere a 62 metri avrebbe ripreso voci maschili e femminili. Una è compatibile con Dassilva e l’altra con la Bianchi, vedremo cosa verrà fuori dall’incidente probatorio. Ma la telecamere non può essere ripresa dall’accusa solo per quanto riguarda la parte maschile, o c’erano tutti e due o non c’era nessuno dei due”.

Ricordiamo che secondo l’accusa Louis Dassilva avrebbe agito da solo la sera del 3 ottobre 2023, avvistando dal balcone di casa l’arrivo della signora Pierina Paganelli, di ritorno dall’Adunanza con i Testimoni di Geova. Sarebbe quindi sceso in garage e avrebbe ammazzato la donna, e proprio per questo gli viene contestata anche l’aggravante della premeditazione. Di tutt’altro tenore ovviamente la difesa che invece si dice convinta che nei confronti del loro assistito non vi siano degli indizi certi tali da portare ad una eventuale condanna. Non va dimenticato che in caso di processo Louis può rischiare l’ergastolo.