A Storie Italiane si parla del giallo di Pierina Paganelli. Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi e di Loris, era in collegamento, ed ha parlato di “minacce di morte a Loris Bianchi, ma anche minacce di essere presenti il giorno del suo matrimonio per rovinare la festa di Loris, noi abbiamo raccolto più di 400 pagine web al momento così questi soggetti verranno denunciati e capiranno cosa vuol dire affrontare un processo penale. Così questi leoni da tastiera si renderanno conto”.

Barzan ha continuato: “Le opinioni sono sempre ben accette ma non le minacce e le offese. Loris Bianchi è sempre stato estraneo all’omicidio di Pierina Paganelli e resterà tale. Anche ieri dopo la trasmissione sono continuati i gruppi Facebook, WhatsApp e altri gruppi le offese”. Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane, aggiorna quindi le novità sul caso di Pierina Paganelli: “Sono giornate di grande fermento. Dopo le parole di Manuela Bianchi in procura ci sono anche i risultati dell‘incidente probatorio della Cam 3 che ci dicono che le altezze fra Louis Dassilva e l’ignoto non combaciano”.

PIERINA PAGANELLI, LE PROSSIME MOSSE DI DIFESA E PROCURA

“Domani – aggiunge – giornata cruciale, ci sarà un’altra dura battaglia in aula fra accusa e difesa. La difesa chiederà l’istanza di carcerazione mentre la procura sta cercando di smontare questi primi risultati dei periti del tribunale. I periti del tribunale hanno chiesto di non andare avanti con gli accertamenti che hanno riguardato il colore della pelle ma anche la retroflessione del braccio”.

Davide Barzan però ribatte: “Smonteremo questa anticipazione di consulenza dei super periti, a me sembra veramente inverosimile così come al nostro ingegnere di parte. Hanno calcolato l’altezza di un ignoto senza vedere i piedi, come fanno? Che poi l’altezza non è l’elemento discriminante visto che per il Gip è discriminante il colore della pelle e la retroflessione della spalla destra, l’altezza è sempre stata di difficile individuazione. Noi chiederemo che le indagini continuino”.

