Il caso di Pierina Paganelli è tornato al centro della diretta odierna di Storie Italiane che ha commentato tutte le – tante – importanti novità sul caso emerse nelle ultime giornate a partire dall’incidente probatorio condotto sulla Cam 3, passando per la nuova indagine aperta nei confronti della nuora della vittima Manuela Bianchi ed arrivando fino anche gli sviluppi sull’investimento del figlio dell’anziana signora riminese Giuliano Saponi: presente nello studio di Rai 1 il consulente legale Davide Barzan – che nel misterioso caso di Pierina Paganelli assiste proprio Manuela Bianchi – che ha commentato la nuova posizione della nuora della vittima che è finita nel registro degli indagati assieme all’amante Louis Dassilva.

Partendo proprio dalle novità sulla morte di Pierina Paganelli, è importante ricordare che dalle ultimissime indiscrezioni risulta che Manuela sia indagata per favoreggiamento in merito a 4 minuti di buco che ci sarebbero tra il ritrovamento del corpo dell’anziana signora e la chiamata ai soccorsi nei quali – si ipotizza – potrebbe aver incontrato Louis Dassilva per ragioni non meglio chiarite; mentre al contempo si potrebbe anche riaprire il fascicolo sull’incidente di Giuliano Saponi, con la stessa Bianchi che avrebbe puntato il dito contro l’amante Dassilva, ipotizzando che sia lui il responsabile.

Presente – appunto – nello studio di Storie Italiane, il consulente della nuora di Pierina Paganelli è voluto partire dal ricordare che “noi da sempre sosteniamo che il caso Pierina e l’investimento di Giuliano siano collegati tra loro” tanto che l’ipotesi fu già messa a verbale diversi mesi fa: in merito – ricorda Barzan – “c’è anche un falso alibi creato da Valeria Bartolucci che aveva dichiarato che con il marito era ad un funerale a Pesaro e che fu smentito dall’attività investigativa che li aveva collocati in via del Ciclamino”.

Complessivamente, secondo Barzan ora si dovrà attendere per capire “se il PM avocherà il fascicolo del tentato omicidio” del figlio di Pierina Paganelli, ma in ogni caso ci tiene a mettere in chiaro che “Manuela comunque è ritenuta assolutamente credibile dagli inquirenti che hanno già controllato al 70% le dichiarazioni rese nel suo interrogatorio”; sottolineando che “a mio avviso siamo vicini al 415bis per Dassilva e vedremo se arriverà anche per la Bianchi per il favoreggiamento”.