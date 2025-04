Il giallo di Pierina Paganelli stamane a Storie Italiane a cominciare dalla bomba delle ultime ore, la perizia fonica della procura che segnalerebbe la presenza di una voce maschile la sera dell’omicidio, molto probabilmente quella di Dassilva, e poi una voce femminile che potrebbe essere quella di Manuela Bianchi, ma su cui vi sono meno certezze.

A riguardo Davide Barzan, consulente proprio della Bianchi, ha spiegato in diretta a Storie Italiane: “Cosa si evince dalla perizia fonica? Quella maschile è compatibile con certezza con quella di Louis Dassilva quindi è da escludere quella di Loris, mentre per quanto riguarda la voce femminile che parla di parola buona e secondo il perito è avvicinabile a quella di Manuela Bianchi e viene esclusa sia la figlia Giorgia che quella di Valeria Bartolucci, è più avvicinabile alla voce di Manuela Bianchi.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “ALLE 22:13 MANUELA ERA SU GOOGLE”

Barzan ha proseguito: “Io vorrei dire che alle 22:13 la Bianchi era sul telefonino in casa visto che stava facendo delle ricerche su borse di lusso e questo è già cristallizzato nell’incidente probatorio infatti alle 22:15 la stessa Bianchi inoltrava un messaggio di buonanotte a Dassilva, quindi come è possibile che fosse in garage ad uccidere la suocera e poi inviava un messaggio? E’ veramente impossibile. A mio avviso è forse la voce di Pierina Paganelli che purtroppo cambia tono mentre viene colpita dalle coltellate”.

L’audio femminile che si sente nella perizia fonica avrebbe proferito la parola “buona”, e Barzan ha aggiunto: “Parliamo di una perizia fonica e parla di presunzione di voce quindi di compatibilità, e che è più compatibile con la nuora di Pierina Paganelli. Io ribadisco l’alibi rafforzato della Bianchi, alle 22:13 la Bianchi era in casa che faceva ricerche su borse di lusso per il tramite di Google e ricordiamo che in garage non prende il telefonino perché non c’è linea, quindi la Bianchi non poteva essere su Google in garage, è incompatibile la sua presenza sulla scena del crimine con i messaggi che inviava”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “IL PERITO DICE CHE CI SONO SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI”

Il perito dice che “ci sono sovrapposizione di voci, e che potrebbe essere più vicina alla voce di Manuela Bianchi ma è già stato cristallizzato che Manuela quella sera stava facendo ricerche sul telefonino. Sono serviti due anni per questa perizia? Mi sembra un tempo molto lungo, e parliamo di un audio che è stato captato da una telecamera a 60 metri di distanza”.

E ancora: “Se voi ricordate nell’audio si sentiva un ghigno maschile e come si dice la perizia questo ghigno è compatibile senza dubbio con la voce di Louis Dassilva e quindi escludono Loris Bianchi, assolutamente”. Di nuovo: “Vedremo cosa succederà, prendiamo atto di questa perizia, ma a mio avviso potrebbe essere la voce di Pierina Paganelli che cambia tuono, perché attinta da 29 coltellate. Anche noi nomineremo un perito fonico e andremo a confutare la perizia del perito della procura, ma noi siamo molto tranquilli e fiduciosi”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “IL TELEFONINO DELLA BIANCHI…”

Barzan ha aggiunto che: “Il telefonino della Bianchi si presuppone che sia in uso alla Bianchi stessa, anche perché in quel periodo aveva una relazione extraconiugale con la figlia, che era una relazione nascosta a figlia e fratello, quindi è inverosimile che la Bianchi desse il suo telefonino alla figlia. I messaggi WhatsApp si possono programmare? Di certo non si può programmare una navigazione su Google, io ribadisco che per me è la voce di Pierina Paganelli che cambia tono”.

Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane, precisa che quella sera c’erano dei bambini che stavano giocando e non è da escludere quindi che quella voce femminile possa essere quella di un’altra donna, che dica “buona” ad esempio ad una bimba. “La voce maschile è stata ben isolata – aggiunge Barzan – mentre per quella femminile ci sono sovrapposizioni di voci e non è stata isolata bene, io parlo sempre di ipotesi accusatoria”.