Durante la diretta odierna della trasmissione Storie Italiane – sempre in onda su Rai 1 con Eleonora Daniele – si è parlato del caso di Pierina Paganelli alla presenza del consulente legale di Manuela Bianchi (amante dell’unico indagato, Louis Dassilva) Davide Barzan-

Solo recentemente infatti sono emerse parecchie novità sulla lunghissima e complessa indagine a partire dalla presenza di un presunto audio intercettato relativo alla morte di Pierina Paganalli – sul quale torneremo nelle prossime righe – che avrebbe giustificato nuove convocazioni in Procura a partire da Valeria Bartolucci; mentre al contempo è anche emersa la presenza di un bigliettino lasciato sulla scena del crimine per Dassilva, così come sembra anche che la stessa Bartolucci potrebbe essere presto ricoverata in virtù di un qualche problema psichiatrico.

Partendo proprio dalla più interessante delle novità sul caso di Pierina Paganelli, secondo alcune indiscrezioni rilasciate dai media (e non ancora confermate ufficialmente) nell’audio finito al centro del nuovo – probabile – filone processuale Valeria avrebbe raccontato ad un soggetto non meglio precisato che la sera della morte dell’anziana signora di Rimini qualcuno bussò alla porta della sua abitazione e visto che Louis non si sarebbe svegliato, decise di scegliere in garage e si trovò in presenza di alcune persone legate da un vincolo familiare: lì – parrebbe – indicò il nome di un detergente utile per la ripulire la scena dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Presente a Storie Italiane per discutere delle novità sul caso di Pierina Paganelli, il consulente legale Davide Barzan ha subito messo in chiaro – relativamente al probabile ricovero psichiatrico di Valeria Bartolucci – che la donna “a me sembra abbastanza lucida” dalle numerose dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal suo balcone; mentre in merito all’audio recentemente intercettato sostiene che a suo avviso sarebbe “assolutamente inattendibile”.

Secondo il consulente dell’amante dell’indagato per la morte di Pierina Paganelli – infatti – nell’audio sostiene che “qualcuno ha bussato alla sua porta ignorando che la casa è di soli 50 metri quadrati e Dassilva si sarebbe sicuramente svegliato” trovandosi secondo il suo stesso racconto “sul divano adiacente alla porta”, il tutto peraltro a fronte del fatto che “dalla perizia è emerso che la scena non fu assolutamente pulita“: secondo Barzan – insomma – “questo audio dimostra ancora una volta la totale inattendibilità di [Valeria] che è già stata ratificata da quattro giudici, ma resta da capire perché abbia deciso di inviare questo audio che sembra sia stato inviato su WhatsApp”.

“L’audio – prosegue Barzan a Storie Italiane – dovrebbe essere della scorsa domenica, 8 giorni fa, dopo l’esperimento giudiziale della Cam 3” al centro delle indagini sulla morte di Pierina Paganelli, dicendosi certo che “gli inquirenti lavoreranno su questo audio perché potrebbero configurasi anche dei reati”, ricordando che “nell’audio si colloca sulla scena del crimine ed indica ai potenziali assassini come ripulire la scena con dei solventi” fermo restando che è certo che questa ipotesi non trova alcun riscontro nelle perizie svolte il via del Ciclamino.

Intervenuta – infine – a sorpresa in trasmissione, Manuela Bianchi ha commentato il recente esperimento giudiziale sulla morte di Pierina Paganelli, sostenendo che “da quel poco che capisco dalle telecamere secondo me non si tratta di Neri, ma non saprei dire se si tratta di Louis“.

Mentre parlando dell’audio di Valeria ha spiegato che “secondo me è una cosa falsa e senza nessun tipo di fondamento, ma per ora non so ancora se le notizia che sono trapelate siano vere e spero che presto gli inquirenti mi faranno sentire gli audio. Io mi aspetto di essere convocata a breve e certamente non sarò solamente io, ma è giusto così perché è passato parecchio tempo e ci saranno certamente delle novità utili per arrivare ad una verità assoluta”.