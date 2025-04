Il giallo di Pierina Paganelli a Chi l’ha Visto con un servizio esclusivo sull’audio del 3 ottobre 2023 nei garage di via del Ciclamino, la sera in cui viene ammazzata la povera anziana.

Il perito della procura segnala di aver sentito una voce maschile alle ore 22:12 che dice “calma”, una “voce che potrebbe essere compatibile con Louis” spiega Federica Sciarelli, conduttrice del talk di Rai Tre, poi alle 22:13 e 41 una voce non compatibile con quella di Pierina che dice in tono perentorio “buona”, e che “secondo il perito potrebbe essere compatibile con quella di Manuela Bianchi“.

Infine alle ore 22:13 un’altra parola che pronuncia “ragazza“, da una persona maschile.

Sciarelli spiega che questo è l’audio che ha la sua redazione ma ovviamente la Procura ha un audio molto più pulito, grazie a mezzi che sono ben più sofisticati. Marina Baldi, genetista e consulente di parte di Louis Dassilva, presente in studio a Chi l’ha visto, commenta: “Il nostro perito dice che non è possibile individuare queste parole ma soprattutto non esiste un metodo scientifico che permette di attribuire una voce a qualcuno, come dice lo stesso perito”.

“A me è stato insegnato che quando si fa una perizia tecnica lo si fa solo su basi scientifiche mentre le opinioni personali le lasciamo stare, il nostro perito non sente niente. Credo che in incidente probatorio il nostro consulente abbia sentito questo audio, penso che il lavoro sia stato ascoltato”.

PIERINA PAGANELLI, IL GIALLO DELL’AUDIO: “SI INDAGHI A 360 GRADI”

E ancora: “Non sentono la voce di donna, poi nel dettaglio non so con precisione, poi sentono la voce di un uomo, il gemito successivo agli urli, ma non attribuibile, comunque le parole dicono che non si sentono”. Si tratta ovviamente di una perizia “bomba”, come riferisce Federica Sciarelli, visto che potrebbe stravolgere la fase dell’omicidio di Pierina Paganelli: se ci fosse davvero un’altra persona oltre a Louis Dassilva durante l’omicidio? Per Marina Baldi: “Bisognerebbe indagare anche Loris (fratello di Manuela Bianchi ndr), visto che la voce è maschile”.

Secondo il perito la voce udita è però più compatibile con Louis e non con Loris. “Non è un dato tecnico preciso, bisognerebbe indagare a 360 gradi su tutti”, ribadisce Marina Baldi. Loris è sempre stato convinto che sia stato Louis ad uccidere Pierina Paganelli: “Lo ha fatto per toglierle un po’ di problemi”, così come emerge dalla prima dichiarazioni del fratello di Manuela Bianchi al pm subito dopo il ritrovamento del cadavere della povera donna. “Louis è tranquillissimo – aggiunge e conclude Marina Baldi – credo che abbia saputo di questa perizia”.

PIERINA PAGANELLI, L’INTERVISTA ALL’AVVOCATO DI GIULIANO

Chi l’ha visto ha parlato anche con l’avvocato Marco Lunedei, uno dei legali di Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, che invece si è soffermato sull’incidente probatorio di Manuela Bianchi: “Lei ha confermato tutto guardando negli occhi Louis, ho visto nel suo sguardo un profondo dolore ne volontà di rivalsa, per me è stato come se quello sguardo avesse detto, io vorrei che ciò non fosse la verità ma purtroppo lo è”, con riferimento ovviamente al mattino del 4 ottobre 2023, il giorno del ritrovamento della Pierina Paganelli.

“I figli di Pierina ritengono che Manuela Bianchi abbia detto tuta la verità, noi abbiamo relazionato su queste 30 ore di interrogazione, abbiamo spiegato loro che sono state fatte un numero di domande che non sono in grado di calcolare, si parla di 600 domande ma è un numero molto inferiore a quelle fatte.

Le sono state fatte dal gip che vuole far emergere la verità, poi dal pm, spinto dalla stessa determinazione e siamo usciti dal tribunale con la convinzione che Manuela Bianchi abbia detto la verità”. Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, aggiunge: “Mia mamma era una super signora e chi la conosceva l’amava”.