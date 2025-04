Nello studio di Ore 14 è stata ospitata – come di consueto – la criminologa Roberta Bruzzone che tra i tanti casi trattati ha commentato anche quello sulla morte di Pierina Paganelli per il quale è stata scelta come consulente di parte per Louis Dassilva, attualmente unico indagato e in carcere ormai da parecchi mesi: l’ultima novità – al centro dell’analisi di Bruzzone nello studio di Rai 2 – è relativa al fatto che secondo il Gip l’indagato deve restare in carcere anche se attualmente sembrano essere crollate tutte le prove da tempo in mano alla Procura che lo posizionerebbero sul luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Davide Barzan, nuovo servizio Le Iene/ "Pregiudicato condannato per truffa a 6 mesi di reclusione"

Partendo proprio da qui, Bruzzone ha ricordato che secondo il Gip Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli per “tutelare se stesso dall’emersione della relazione con la Bianchi (..) temendo che potesse rivelarla a Valeria”: tesi che ad avviso della criminologa non reggerebbe soprattutto perché – da un lato – “già dal giorno dopo l’omicidio è emerso chiaramente che tutti nel palazzo sospettavano che loro due avessero una tresca” e – dall’altro lato – perché per l’indagato nascondere il rapporto “non era un elemento prioritario visto che non era la prima relazione extraconiugale che intratteneva”.

Pierina Paganelli/ Perché Louis Dassilva resta in carcere?

Omicidio di Pierina Paganelli, Bruzzone: “Dassilva non aveva interessa a nascondere la relazione”

In tal senso – spiega ancora Bruzzone – sembra evidente che se prima ad inquadrare Dassilva sulla scena della morte di Pierina Paganelli “c’era solo la Cam 3”, dopo che quest’ultima “è crollata ora è la Bianchi che lo colloca” sul luogo “la mattina successiva all’omicidio” con il Gip che ritiene pienamente credibile la versione dell’amante dell’indagato: una tesi – quella della credibilità – che ha colpito particolarmente Bruzzone con una sentenza da parte del Giudice che “mi ha ricordato quasi una dimensione fiabesca“.

Omicidio Pierina Paganelli, gip: "Louis Dassilva deve restare in carcere"/ Cosa succede ora?

Infatti – spiega ancora – l’amante del presunto assassino di Pierina Paganelli “si è spinta ad indicarlo come potenziale sospettato dell’aggressione al marito” già prima dell’omicidio e avrebbe comunque “continuato a frequentarlo“, fermo restando che poi – stando alle sue ultime dichiarazioni “ritenute credibili dal Gip”, precisa Bruzzone – “matura lo stesso sospetto” dopo la morte in “maniera terribile” della suocera e “decide di continuare comunque la relazione”.