Si torna a parlare in questi giorni dell’omicidio di Pierina Paganelli dopo il rinvio a giudizio recente deciso nei confronti di Louis Dassilva – di fatto unico indagato in questi 19 lunghi mesi d’indagine – che fino ad oggi non ha mai smesso di proclamare la sua completa innocenza: l’ormai noto delitto, nella giornata di oggi, è tornato al centro della trasmissione Ore 14 che ha deciso di ospitare (come sempre accade) la dottoressa Roberta Bruzzone, scelta come consulente dalla difesa dell’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli.

Partendo dalle ultimissime novità, è bene ricordare che attualmente si sta attendendo l’apertura dell’udienza preliminare per l’omicidio di Pierina Paganelli, fissata per il prossimo 23 giugno: contro Dassilva, la procura ipotizza il reato di omicidio volontario pluriaggravato dai motivi abbietti per evitare che l’anziana rivelasse la relazione extraconiugale, dalla crudeltà per le 29 coltellate, delle quali in parte inflitte solamente con l’obiettivo di cagionare sofferenze a Pierina Paganelli, e dalla minorata difesa data dall’orario notturno, dal luogo isolato e dall’età della vittima; mentre si ragiona anche sulla premeditazione.

Dalla ricostruzione della procura, Dassilva la notte del 3 ottobre del 2023 era consapevole che Pierina Paganelli sarebbe rientrata da sola senza il figlio dopo l’adunata dei Testimoni di Geova che sempre frequentava: il senegalese l’avrebbe attesa sul balcone della sua abitazione, che permetteva di avere visione sui garage di via del Ciclamino, per poi scendere non appena vide l’auto dell’anziana signora, attendendola dietro all’ormai famosa porta tagliafuoco ed uccidendola alle 22:13, poco prima di tagliarle la gonna e gli indumenti intimi e di lasciare la scena del delitto indisturbato.

La dottoressa Bruzzone: “Pierina Paganelli uccisa e collocata sulla scena in un secondo momento”.

Partendo proprio dalla situazione in cui si trova attualmente il suo assistito, la dottoressa Bruzzone ci tiene a precisare che “al momento l’impianto accusatorio poggia principalmente, se non esclusivamente, sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi” rese durante “l’incidente probatorio (…) un anno e mezzo dopo”, contraddicendo completamente quanto riferito sulla morte di Pierina Paganelli in precedenza: una mossa – spiega la criminologa – che le ha permesso di “sottrarsi alle accuse di favoreggiamento“; mentre, al contempo, “è stata demolita la Cam 3 (…) e resta solamente più la consulenza fonica”, i cui risultati sono attesi prima del 23 giugno.

Complessivamente, secondo la dottoressa Bruzzone, sulla scena del crimine di Pierina Paganelli sono stati compiuti alcuni importanti errori, tra i quali certamente determinante è stato quello di non repertare “un lungo capello nero dentro alla bocca” della vittima, che si può facilmente “immaginare fosse di qualcuno che abbia toccato in maniera molto ravvicinata la salma” e che sarebbe potuto essere potenzialmente utile “sotto molteplici profili”, tra i quali ovviamente quello di dare concrete risposte all’omicidio.

“Di valore scientifico – spiega ancora la dottoressa Bruzzone – ormai c’è poco contro Dassilva”, con il solo elemento della consulenza fonica che resta in dubbio; mentre la criminologa ritiene che l’omicidio di Pierina Paganelli “sia avvenuto in una finestra temporale e la collocazione della salma nei garage in un’epoca successiva, quantomeno al rigor mortis, con una distanza di circa 6 o 7 ore“, ricordando che “il taglio degli indumenti è stato fatto con un attrezzo privo di tracce ematiche”, secondo lei addirittura “da un’altra persona”.