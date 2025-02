Il giallo della morte di Pierina Paganelli al centro dei servizi di Quarto Grado. Nell’ultima settimana le indagini sembrerebbero essersi intensificate, con varie persone che sono state sentite (almeno una ventina e non sono da escludere nuovi avvisi di garanzia), fra cui anche Valeria Bartolucci. La prossima dovrebbe essere Manuela Bianchi e a riguardo Carmelo Abbate, giornalista esperto di cronaca nera, ospite fisso del talk di Rete Quattro, conferma la sua tesi già esternata la scorsa settimana su Pierina Paganelli.

“Ti dico che stiamo andando esattamente dove avevo anticipato la scorsa settimana, ed è esattamente quello che è successo. Adesso ti dico una cosa, fra le persone sentite manca la più importante, chi manca? Manuela. La nuora di Pierina Paganelli verrà sentita nei prossimi giorni, a breve verrà chiamata, e sarà artefice del proprio destino, cioè lei ha il suo destino nelle mani. Se dice la verità buon per lei, se non dice la verità la sua posizione potrebbe mutare da persona informata dei fatti a…”.

Quindi Carmelo Abbate aggiunge: “Io gliel’ho detto qua tante volte… rischia più Manuela che Valeria in questo momento. Dal quadro investigativo che emerge entrambe quanto meno sanno cosa è successo quella notte nella migliore delle ipotesi.

Questa non è una mia fantasia, dal quadro investigativo si lascia intendere che entrambe sanno. Manuela fino ad oggi ha detto tante bugie agli inquirenti e ne emergono probabilmente altre, io l’ho invogliata di dire la verità su Pierina Paganelli, adesso o mai più.

PIERINA PAGANELLI, CARMELO ABBATE: “SANNO COSA E’ SUCCESSO…”

Abbate ha proseguito: “Quanto meno sanno quello che è successo, c’è anche il rischio che qualcuno abbia partecipato ad una fase successiva”. Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris Bianchi, in collegamento con Quarto Grado, ha ribattuto: “In realtà Manuela ha sempre detto la verità, tanto è che il suo alibi è ritenuto inattaccabile dal giudice per le indagini preliminari. Noi aspettiamo una convocazione, Manuela rimarrà sempre disponibile, mi aspetto uan convocazione forse per ricostruire i 4 minuti del ritrovamento del cadavere”.

Carmelo Abbate però non ci sta: “Non è vero che Manuela ha sempre detto la verità, ha mentito agli inquirenti il 4 ottobre, ha mentito il 30 ottobre… ha mentito quando lei dice della telefonata famosa di Pierina Paganelli con i famigliari che viene origliata da Valeria, lei dice che era lì e l’ha ascoltata e non è vero, poi il 30 ottobre mente quando dice di non avere una relazione con Louis”. Vedremo cosa emergerà.